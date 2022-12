“No me gustó que me haya tildado como su peor DT”

viernes 09 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Louis Van Gaal respondió ayer la crítica que recibió por parte del argentino Ángel Di María, quien lo había elegido como el peor de su carrera cuando coincidieron en Manchester United.

En la conferencia de prensa el experimentado entrenador admitió que no le gustó que Fideo lo tilde de esa manera.

“No me gustó que me haya tildado como el peor DT de su carrera. Es uno de los pocos que lo ha dicho y es una lástima. Pero a veces el entrenador debe tomar decisiones que no siempre terminan bien”, manifestó Van Gaal, quien también dio detalles de lo que fue ese paso de Di María por el equipo inglés.

“Di María es simplemente un buen jugador de fútbol, pero tuvo problemas personales. Le entraron a la casa a robar y eso afectó su nivel”, recordó el técnico.

Tiempo atrás, Di María había elegido a Van Gaal como el peor DT de su carrera ya que si “hacía goles o daba asistencias” después de los partidos, lo hacía “mirar videos” de los errores que había cometido.



Lo que dejó

Montiel y Acuña deben cuidarse

La selección Argentina enfrentará a Países Bajos por el partido de cuartos de final del Mundial y tiene dos futbolistas que ya tienen una tarjeta amarilla y corren el riesgo de ser suspendidos, si recibieran otra. Se trata de los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, quienes deben cuidarse para estar disponibles si el equipo de Lionel Scaloni avanza a semifinales.

El lateral derecho fue amonestado en el encuentro ante México, por la segunda fecha del grupo C, mientras que el lateral izquierdo vio la amarilla en el partido ante Polonia, en el cierre de la zona.

Un récord que lleva 44 años

Países Bajos no pierde en un partido de Copa del Mundo Fifa después de abrir el marcador desde el Mundial de Argentina 1978, cuando cayó 3-2 frente a Escocia en primera ronda.

En tanto, Argentina perdió cinco partidos de los últimos 26 juegos en mundiales en tiempo reglamentario (sin contar caídas en definiciones por penales).

En cuanto a definiciones en tiempo extra, Países Bajos jugó seis veces tiempos extra y nunca ganó (tres derrotas y tres empates). Argentina, en tanto, jugó nueve veces tiempos extra (3G-5E-1P).

“el dibu está en un muy bien nivel”

Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo con Argentina en 1978, destacó como “muy bueno” el nivel de Emiliano Martínez en el arco del seleccionado. “El nivel de Emiliano Martínez es muy bueno, con poca participación, pero es un arquero con mucha presencia”, declaró el Pato.

“Se ve que tiene un liderazgo tremendo dentro del plantel y eso es algo que se consigue en el partido de fútbol, en los entrenamientos y en la concentración y él tiene eso”, continuó. “Es un arquero muy respetado, no solamente por nosotros, los argentinos, sino también por los europeos por su desempeño en Inglaterra (Aston Villa)’, siguió sobre el Dibu.

Vestimenta tradicional

La selección argentina volverá a vestir su camiseta titular esta tarde por el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

La particularidad del uniforme albiceleste para hoy es que, justamente, estará de albiceleste. A diferencia de los partidos con Arabia Saudita, ante México y Australia, en esta ocasión, el equipo de Scaloni completará su indumentaria con pantalones y medias blancas en lugar de las habituales negras.