Sífilis: en Misiones el 60% de los casos se da en personas de 15 a 35 años

viernes 09 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Los nuevos casos de sífilis en la provincia de Misiones, al igual que en el resto del país, se desplomaron el año pasado. Según el último Boletín Epidemiológico de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de Salud de la Nación publicado esta semana, en 2019 había 44,3 contagios cada 100.000 habitantes en la provincia y en 2021 pasaron a ser 19,9 cada 100.000 habitantes. Sin embargo, se debe hacer una doble lectura de esos indicadores y no relajarse.

La pandemia de Covid-19 en el medio modificó los hábitos de control, detección y seguimiento de pacientes. Durante la etapa más dura de la cuarentena, la gente se alejó de los centros de salud y los operativos de detección de enfermedades de transmisión sexual estuvieron en suspenso.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación adelantó que este año, con la normalización de actividades y la vuelta de testeos en las calles, los números de personas con sífilis u otras enfermedades de transmisión sexual comenzaron a subir y se espera que en el próximo Boletín, que se publicará en 2023, los índices vuelvan a niveles prepandemia de coronavirus, cuando Argentina tuvo picos de 56 contagios de sífilis cada 100.000 habitantes.

Durante el primer año de contraída la infección, la enfermedad tiene una alta transmisibilidad y en el caso de la transmisión de embarazada al bebé, puede alcanzar el 80% y derivar en aborto espontáneo, muerte fetal y perinatal, bajo peso al nacer, prematurez o anencefalia.

La patología bacteriana se transmite por contacto sexual y comienza con una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca.

“La edad que se lleva el 60% de los casos de sífilis en la provincia va desde los 15 a 35 años, creo que se debe a la falta de cuidado y más que nada a la falta de conciencia por parte del joven y del adolescente en el uso correcto del preservativo”, explicó Fabián Zelaya, responsable del Programa Provincial de VIH, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Después de la infección inicial, la bacteria de la sífilis puede permanecer inactiva en el cuerpo durante décadas antes de volverse activa de nuevo. Sin embargo, la sífilis detectada precozmente se puede curar con una sola inyección de penicilina.

Sin tratamiento, puede dañar el corazón, el cerebro u otros órganos, y poner en riesgo la vida.

“Argentina en general tiene una tendencia de aumento de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo la sífilis. Desde Misiones lo importante es que si bien hay un aumento, no es tan significativo como lo marca la tendencia del país. En lo que es materia de prevención y sífilis, estamos por debajo de la media nacional, tenemos entre un 19 y un 20 por ciento cuando en el país representa casi un 27 por ciento. Creo que eso se debe a que desde Salud Pública se hacen operativos, también en los hospitales y en los diferentes niveles de atención, comentando sobre todo la importancia del testeo rápido que en menos de 5 minutos ya tenemos el resultado y en caso que sea positivo la persona se trata”, señaló Zelaya en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

Teniendo en cuenta que más de la mitad de los contagios se concentra en la población joven, Zelaya contó que el objetivo que se plantearon es llegar cada vez más a ellos.

“La premisa que tenemos es trabajar en estas poblaciones, por ejemplo testear en facultades en toda la provincia como para que el estudiante esté al tanto de su estado serológico y si da positivo hacerle el tratamiento correspondiente y evitar mayores infecciones”, comentó sobre el abordaje que realizan.

Método barrera

El principal método de barrera y prevención son los preservativos, que en Caps y hospitales se entregan de forma gratuita.

“Siempre aconsejamos el uso de preservativos y entender que una relación sexual sin el uso de éste es suficiente para infectarse. Fomentamos el uso correcto en relaciones sexuales casuales como también no está mal usarlo en relaciones estables, ya que el preservativo no sólo previene enfermedades de transmisión sexual, sino también embarazos no deseados”, dijo.

Sobre los testeos para enfermedades de transmisión sexual, indicó que son voluntarios, confidenciales y gratuitos. “Hoy con el test rápido es todo más veloz y se puede saber el diagnóstico en apenas 5 a 10 minutos, por eso está al alcance de cualquier misionero”, precisó.

También recordó que el tratamiento ya no es como antes, que requería varias inyecciones, sino que actualmente se cura con una dosis de penicilina.

En esa misma línea, indicó que desde este mes funciona en el Hospital Materno Neonatal del Parque de la Salud de Posadas el consultorio Paternar, para testear al cogestor que acompaña a la embarazada.

“El embarazo es de los dos y hasta ahora tiene buena aceptación y al que da positivo para sífilis se le da penicilina y se le mandan estudios de laboratorio para evitar cualquier tipo de complicación. Si da negativo, se le dan todas las pautas para que siga siendo serológicamente negativo”, detalló sobre cómo trabajan.

Por último, dijo que el preservativo usado correctamente se coloca desde el inicio del acto sexual, no sólo al momento de la penetración, ya que las infecciones también pueden darse vía oral o anal.

“La sífilis se da más en mujeres que en hombres en Misiones, pero eso pasa porque la mujer es la que más consulta al centro de salud, tanto en estado prenatal, embarazada o posembarazo. La mujer se controla más. Por eso hay que insistir en la forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual para bajar los índices. Creo que en parte los números bajos se deben a la pandemia de Covid-19, por eso tenemos que ser conscientes, educar y para eso está la Educación Sexual Integral (ESI), para que las enfermedades de transmisión sexual no sean un mito”, finalizó.



Principales síntomas y tratamiento

Transmisión.

La sífilis es una infección bacteriana que suele transmitirse por contacto sexual. La enfermedad comienza como una llaga sin dolor, generalmente en los genitales, el recto o la boca.

Síntomas.

La sífilis se desarrolla por etapas, y los síntomas varían con cada etapa.

El primer signo es una pequeña llaga, llamada chancro. La llaga aparece en el lugar por donde la bacteria entró al cuerpo.

Indoloro.

Muchas personas que tienen sífilis no notan el chancro porque generalmente es indoloro y puede estar escondido dentro de la vagina o el recto.

Detección.

La detección de la enfermedad se realiza con test rápido de sangre. Si se confirma el caso el tratamiento consiste en aplicar una inyección de penicilina a la persona infectada.

En cifras

19,9

Los últimos números dan cuenta que en Misiones hay 19,9 casos cada 100.000 habitantes. Las estimaciones sostienen que las cifras pueden crecer.