Clarice Kraus cierra el año con un nuevo llamado para integrar las Yaguaretés

jueves 08 de diciembre de 2022 | 12:23hs.

Un año soñado, cargado de emociones, partidos históricos y la consagración en el Torneo Nacional de Rugby en la categoría juvenil vivió en este presente año la jugadora Clarice Kraus, quién tendrá un cierre con broche de oro, un nuevo llamado para integrar la delegación de las Yaguaretes y se va a presentar en Tucumán.

Clarice Kraus se desempeña como deportista en Aguará Rugby Club, en este año vistió la camiseta de la Selección en la categoría juvenil y también levantó el trofeo de campeona con sus compañeras en Córdoba en el Torneo Nacional de clubes, azañas que logró a base de esfuerzo y dedicación. "Puedo decir que tuve un año super agitado, con un gran desempeño , logros que no esperaba y que agradezco enormemente", dijo la propia jugadora en diálogo con El Territorio.

Su espíritu de superarse día a día lo pone de manifiesto, esos esfuerzos dan sus frutos y por ello viajará a Tucumán tras ser convocada por segunda vez para la concentración con las mayores. "Este segundo llamado no me lo esperaba, al igual que el primero, me tengo que presentar en la 'Casa Pumas' en Buenos Aires y las expectativas son amplias, desde exigirme, dar lo mejor de mí como así también tratar de lograr nuevas convocatorias", comentó.

La misionera va a viajar a Buenos Aires el próximo sábado 10 de diciembre, la reunión entre todas las convocadas es del 11 al 13 de este mes y finalizará el día martes por la tarde.

Para finalizar, sus propósitos para el próximo año. "Quiero seguir destacándome, vestir la camiseta celeste y blanca en la división primera, eso sería un sueño y fruto de todo el esfuerzo no solo mío sino también de mi familia que me acompaña en todo momento", concluyó.