Scaloni: "Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones"

jueves 08 de diciembre de 2022

Uno de los primeros focos de la conferencia de Lionel Scaloni, en la previa de Países Bajos, fue el estado físico de Rodrigo De Paul. Y fue al frente, dejando en claro que la información se se viralizó el miércoles fue con el entrenamiento a puertas cerradas: "Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir", como dando a entender que alguien filtró con alguna intención. No aseguró que el volante esté al 100%, pero sí dijo que es habitual que a sus jugadores se les baje la carga por precaución.



La situación de De Paul:

"En principio el entrenamiento de ayer (miércoles) fue a puertas cerradas, no sé cómo saben que Rodrigo pasa algo con él y es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. En principio esttá bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones".



"Repito que entrenó ayer, veremos el entrenamiento qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos que han medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe. Los jugadores que no se entrenan siempre lo hacen por precaución, lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. Sí tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que salir bien, estar en las mejores condiciones que creemos nosotros para brindar lo mejor".





Scaloni y la incomodidad por las filtraciones

Scaloni, por empezar, mostró su enojo. No le gustan las filtraciones que hay a la prensa desde el búnker de la Universidad de Qatar y esta vez, como antes había pasado con Di María, tampoco cayó. El tema es que, en medio de esa bronca explícitia, el DT tampoco terminó de aclarar la situación del volante del Aleti. Por lo pronto, de sus palabras se desprende que ni él ni Fideo están al 100%, porque en ningún momentos aseguró que estuvieran disponibles. Pero todo se definirá en el entrenamiento de este viernes.

Luego de la conferencia, sí fue más claro con respecto al caso Di María, en diálogo exclusivo con TyC Sports: "Di María no hizo todo el entrenamiento a la par, hizo la mitad. Hablaré con él hoy y haremos lo mejor. Es un jugador importante pero tienen que salir a la cancha los que mejor están", aseguró.

Luego, con el mismo medio, explicó un poco el por qué de su enojo con la situación de De Paul, quien no se entrenó a la par por una sobrecarga. "No entiendo la necesidad de generar un alarma. El rival está atento a esas cosas", sostuvo.

"Si el entrenamiento es a puertas cerradas, tengo por qué estar un poquito molesto. No tiene por qué saberse nada. No hacen bien que salgan cosas de adentro", terminó de expresarse sobre una conferencia que se lo vio contrariado como pocas veces.

¿Marca personal a Leo?

"La marca a Leo, veremos qué pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente, no nos adelantamos. Sí que dentro del partido hay variantes, cambios, incluso nosotros. Pero no me quiero adelantar, una cosa es decirlo y otro hacerlo. Hemos jugado partidos en los que los rivales lo han hecho".

¿Los penales se practican?

"Los chicos patean siempre, se quedan después de las prácticas. Pero cuando vas a patear en el partido, es una caja de fósforos el día del partido. Esperemos no llegar a esa instancia y pasar antes.

"Los pateadores de penales se definen siempre después de 120 minutos, no se puede plantear desde antes los lanzadores. Sería de mediocre, para nada. Cuando está el partido en desarrollo... Pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario, se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo pero hay que hacerlo y gestionarlo, las decisiones se toman en los momentos que se deben tomar".

Cómo ve el fútbol

"Lo que dice Van Gaal no es un misterio. Todo el mundo debe atacar y defenfer. Holanda es una selección muy equilibrada, todos defienden y todos atacan, es un poco el resumen del fútbol de ahora. Años atrás se pensaba que había cuatro o cinco para atacar y otros para defender, hoy el fútbol es otra cosa.

Va a ser un partido lindo de ver, son dos selecciones que proponen atacar, sin descuidarse. Si solo pensás en atacar, al final lo terminás pagando".

El elogio a Enzo Fernández

"odos los chicos que han entrado en el equipo han aportado su grano de arena. Con Enzo estamos contento con su aporte, es lo que esperamos cuando cambiamos y esperamos ese rendimiento. Enzo ha hecho las cosas bien y puede dar más. Es un chico con un futuro enorme".