Mac Allister: "Hay historia entre las dos selecciones, es un rival muy duro".

jueves 08 de diciembre de 2022 | 11:00hs.

La Selección está a un día de disputar los cuartos de final de la Copa del Mundo y los protagonistas brindaron la conferencia de prensa habitual. En este caso, Alexis Mac Allister tomó la palabra y se refirió a la actualidad del equipo.

El mediocampista del Brighton de Inglaterra manifestó: "Vinimos con una ilusión muy grande, la Selección Argentina es fuerte en mundiales. Tenemos un gran equipo y siempre queremos apuntar a lo máximo".

Alexis Mac Allister se hizo un lugar en la Selección y en este momento se adueñó del lugar que supo ocupar Giovanni Lo Celso durante todo el ciclo Scaloni.

Sobre el rival de mañana, Alexis dijo que "tienen grandes jugadores y una idea marcada". Sin embargo, agregó que "lo más importante es pensar en nuestro juego y ser conscientes de lo que podemos hacer".

Acerca de su presente en el Mundial, el ex jugador de Boca y Argentinos Juniros dijo lo siguiente: "Estoy muy contento de poder disfrutar de un Mundial. Soy un jugador que intenta hacer lo mejor para su equipo, encontrar los espacios, jugar simple. Me estoy sintiendo muy bien, mis compañeros me están ayudando en todo".

Para finalizar, el mediocampista no se guardó elogios para Lionel Messi y argumentó que "te sorprende todos los días con las cosas que hace". Además, agregó que al capitán "se lo ve contento y eso para nosotros es muy importante".