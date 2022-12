Todo arte es político

jueves 08 de diciembre de 2022 | 2:00hs.

La creatividad, condición humana por excelencia, necesita ser alimentada, encontrar un espacio en el cual desenvolverse y poder descollar. El arte como expresión creativa siempre está presente, desde los detalles cotidianos hasta en las manifestaciones más consagradas.

Sin embargo, pareciera que la figura del artista sigue estando ligada a una serie de prejuicios arcaicos. Incluso habiendo sido uno de los salvavidas primordiales para la salud mental en pandemia, hoy denostamos al arte y la cultura como tópicos livianos, en los cuales no poner mucha atención -y menos dinero-, como pasatiempos sin importancia.

Más allá de la necesidad de que las políticas públicas y educativas se enfoquen realmente en el impulso de la expresión creativa, especialmente desde temprana edad, el debate eleccionario parece pasar siempre por otro lado. Y con elecciones cada dos años, los carteles de candidatos se acumulan y las propuestas parecen seguir vacías.

En esa reflexión se encontró Giuliana Pinzone cuando decidió imponer el movimiento ‘Vote al Artista’.

Giuliana es artista plástica y poeta. Fotos: Marcelo Rodríguez

‘‘Es una cuestión de sensibilidad. Tras las elecciones veía que la calle estaba toda contaminada. Llena de carteles y carteles con distintas caras y pensaba si alguna de ellas me generaban algo o si habían buscado ser creativos. Entonces pensé, ¿qué pasa si todos votaran a un artista? Pensé al artista desde un lugar muy político, no sólo de quien pinta un cuadro o toca un tema, lo relacioné con esa sensibilidad y ese lugar de empatía, porque siento que a la política le falta empatía’’, definió Pinzone.

Con esa idea, comenzó a grafitear y ubicar carteles por Posadas con el slogan ‘Vote al Artista’, un puntapié para reflexionar sobre qué lugar se le da al arte y decir, ‘sumémonos’ a valorar lo creativo, a aportar desde los espacios que ocupamos, a poner un voto para la causa cultural.

Considerando y viviendo en carne propia las subestimaciones hacia el arte, como relacionarlo con un hobby, una actividad pasajera, de ocio, Giuliana destacó: “Me parece re loco que todo el mundo en realidad consume arte y no lo ve’’. ‘

‘La gente está en un espacio y dice: ‘Vamos a mirar una película’. Bueno, eso es arte’’, agregó.

Dedicada plenamente a lo plástico y la poesía, hoy Pinzone vive del arte, pero entiende que todavía falta mucho para lograr que ocupe el valor de otras profesiones.

‘‘Me re cuesta llegar a fin de mes, pero estoy muy focalizada y muy comprometida con lo que hago y si bien realmente nunca termino de llegar del todo como quisiera, agradezco porque nunca pensé que iba a vender cuadros ni tomar cuadros a pedido y salen su moneda, aunque tampoco nunca siento que los vendo a lo que realmente valen”’, contó.

Lo cierto es que ‘Vote al Artista’ comenzó de a poco haciendo ruido en las paredes y hoy ya es un grito de diferentes voces. Tiene un sitio especial en la grilla radial de la UGD y busca convertirse en un lugar de intercambio, de visibilización para todos los artistas de la región.

Así, de la mano de su amiga Bárbara Hobecker emprendieron el desafío y todos los jueves hacen un programa distendido, 100 por 100 enfocado en el arte.

Además, la calle le devolvió el mensaje y vio algunos ‘Vote al Artista’ que no habían sido escritos por ella.

“Si se tiene que manifestar, que sea de cualquiera. Yo desde el principio quería que fuera masivo, que esto le ganara a la política, como: ‘Vos ponés un cartel de tu cara, yo voy a poner esto’”, sentenció Pinzone.

‘‘Aparte, yo me rodeo de mucha gente que hace arte y que no tiene lugar o no se anima a mostrar, y hay muchos artistas en la ciudad, entonces esto se conformó como un espacio para atraer artistas’’, graficó.

La idea es ir abriendo caminos, según profundizó y entender que ‘‘el arte representa una expresión’’ que puede ir desde lo plástico, perfomático o hasta el diseño y el maquillaje.

Nadie vive sin arte, aunque considere que hacerlo es para una etapa de la vida, extra o previo al trabajo ‘formal’. El arte no sólo requiere trabajo creativo o sensible, sino muchísima autogestión para ir contra estas corrientes de prejuicios, elitistas o económicas. No es una cuestión de facilidad: una obra que se resuelve en un ‘ratito’, ni de suerte, sino de sacrificio, planificación y sobre todo auto superación. Ser artista conlleva sin dudas un trabajo arduo en distintos aspectos y fortalece tantos otros.

‘‘Es una labor política, espiritual, una forma de vida sincera’’, resumió Pinzone remarcando la necesidad de equilibrar un poco los votos hacia el vital arte y sus -muchas veces anónimos- héroes creadores.