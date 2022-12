Calor: médicos piden extremar cuidados con bebés y adultos mayores

jueves 08 de diciembre de 2022 | 3:30hs.

El calor y sus consecuencias en la salud son tema sostenido de conversación en las charlas informales entre vecinos, amigos o familiares. “Está insoportable”, se escucha por doquier y seguirá así al menos hasta el sábado, cuando se espera que vuelvan las lluvias y traigan algo de alivio.

Pero en ese eslabón hay dos franjas etarias que muchas veces no son tenidas en cuenta y pertenecen a las que pueden ser más propensas a sufrir un golpe de calor o insolación: los bebés y niños y los adultos mayores.

Sobre el primer grupo los más expuestos son los menores de 5 años y más aún los menores de 1 año. También aquellos que tienen enfermedades crónicas: cardíacas, renales, mentales o neurológicas y los que presentan obesidad o desnutrición.

Y entre la sintomatología se destaca la sudoración excesiva, piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal, llanto inconsolable, piel pálida y fresca y dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos.

En ese sentido, la duda es muchas veces cómo hidratar a un bebé. Darle el pecho a los lactantes con mayor frecuencia es la mejor alternativa.

A los que ya comen alimentos sólidos se le debe ofrecer agua y jugos naturales y dejar de lado las bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar y las comidas abundantes o “pesadas”.

En lo que respecta a lo lúdico, se debe reducir la actividad física en los horarios de mayor calor, vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros y bañarlos o mojarles el cuerpo con frecuencia.

Si bien el calor puede afectar la salud de cualquier persona si se expone por un tiempo prolongado al sol o realiza actividades físicas intensas sin prevención, los ancianos son uno de los grupos que más lo sufre.

Sobre los adultos mayores, la médica gerontóloga Mirta Soria explicó a El Territorio que “el principal cuidado que hay que tener es el tema de la hidratación, que significa tomar agua, no mate o tereré, que podemos tomarlo, pero no considerarlo como que tomamos agua”.

La médica, que coordina el área de Gerontología en el Ministerio de Salud Pública, señaló que la fuente principal de hidratación siempre debe ser el agua. “Más aún en este tiempo con temperaturas muy altas”, agregó.

Protección

Por otro lado, resaltó la importancia de la protección y cuidado de la piel. “Hoy por hoy hay muchos casos de cáncer de piel por la exposición al sol y es algo que no solo le sucede a personas con piel sensible o muy blanca, no es así, a todos nos puede pasar. Entonces hay que usar protector solar. Ponerse sombreros, más aún cuando salimos por razones de diligencia en horas pico donde los rayos ultravioleta pueden hacernos daño, usar ropa liviana, no ajustada, con colores claros y llevar siempre la botella de agua”, detalló la especialista en la atención del adulto mayor.

En ese sentido, comentó también que es muy común que el adulto diga que no tiene sed o no pida agua. “Si la persona no pide agua debemos ofrecerle, porque a veces las personas mayores no tienen la sensación de sed”, sostuvo al respecto.

Ante el ambiente cálido y sofocante recordó que es importante ingerir comidas livianas y evitar el alcohol.

“A veces uno va a un bar al mediodía y pide una bebida alcohólica fría y eso en abundancia también es contraproducente”, comentó. Y dio algunos de los primeros síntomas a tener en cuenta: mareos, respiración agitada, náuseas, dolor de cabeza, piel seca.

La exposición al calor también incrementa el funcionamiento del corazón para tratar de refrescar al cuerpo generando taquicardias y esto puede dejar lesiones en ese músculo, riñones, hígado o pulmones.

Por último, pidió a los adultos mayores y sus familiares que no descuiden las medicaciones y tratamientos y “tener cuidados los hipertensos con los diuréticos, porque ahí también perdemos líquidos”, finalizó.



Claves para cuidar la salud

Vestimenta

Usar ropa holgada, clara y liviana.

Evitar llevar demasiada ropa, de colores oscuros, gruesa y muy ceñida que no permite el enfriamiento necesario del cuerpo.

Piel

Para protegerse de las quemaduras solares se recomienda usar sombrero o gorra de ala ancha, gafas de sol, ropa cubritiva y protector solar con factor de protección mayor a 30 FPS.

Hidratación

Se recomienda tomar líquido cada 30 minutos, aunque no se tenga sed, y cada 10 minutos mientras se realiza actividad física con calor, evitando las bebidas con mucha cafeína o azúcar.

Autos

Evitar la permanencia prolongada en vehículos estacionados al sol dado que la temperatura y la humedad dentro se elevan muy rápido, y reducir la actividad al aire libre de día.

El tiempo seguirá agobiante

Localidades de ocho provincias, entre las que está Misiones, se encontraban ayer bajo alerta por las altas temperaturas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este sentido, la Dirección de Alerta Temprana señaló que hoy continuará caluroso y seco en una jornada que estará “agobiante” y sin lluvias.

La temperatura mínima será de 27° y la máxima llegará a los 38° en la zona Sur, en el Centro la mínima pronosticada es de 24° y la máxima de 37° y en el Norte de la provincia habrá similares condiciones con mínima de 24° y máxima de 37°.

Mañana continuará el calor en la región con cielo parcialmente nublado en la provincia.

“El calor y la baja presión podrían provocar algunas lluvias aisladas en el Centro y Norte de la provincia”, dijo Alerta Temprana.

La mínima será de 27° en la zona Sur y la máxima de 39°, en el Centro la mínima pronosticada es de 25° y la máxima de 36° y en el Norte misionera la mínima arrancará en 24° y la máxima llegará a los 37°.