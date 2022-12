Las líneas rurales dejan en desventaja a la Caul

jueves 08 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La Cooperativa del Alto Uruguay Limitada (Caul) es una de las que mayor extensión de cableado rural tiene en Misiones. Esto hace que se dificulte aún más la provisión de energía a los domicilios y que, consecuentemente, salga más caro llegar a cada uno de los usuarios.

Al respecto, Federico “Fredy” Frank, presidente de la entidad, explicó a El Territorio que “es tremenda la situación que se vive, con la suba de los costos y los mismos ingresos hace años”.

“Las subas de la tarifa fueron escasas mientras que la inflación fue en dólares y tenemos que seguir comprando insumos a las empresas porque necesitamos transformadores y demás artículos”, resaltó.

En relación justamente con la tarifa, Frank expresó que aunque está muy por debajo de lo que debería, también es cierto que “la gente no puede afrontar una suba muy grande, una recomposición de la tarifa debería estar por encima del 100 por ciento, pero no se le puede cobrar eso a la gente”.

Ruralidad

Frank especificó que en la zona de cobertura tienen 2.200 kilómetros de líneas rurales. “Un 70 por ciento del servicio que brindamos es en zona rural, tenemos 10.000 conexiones, 9.200 de forma activa que se distribuyen de forma dispersa. De eso, sólo el 3 por ciento son industrias, por eso la Caul siempre está en desventaja en cuanto a la misma tarifa que el resto de la provincia”, exclamó.

En cuanto a lo que se viene para el verano, afirmó que “siempre la zona Centro es la más compleja, en el presupuesto del año que viene se aprobó la línea de 132 para mejorar la potencia, pero aún falta para que se concrete, así que por lo pronto seguiremos complicados”.

“En los días de mucho calor no llega la potencia a cubrir todo, así que desde la planta transformadora nos llaman para cortar por sectores. No alcanza la energía y el panorama es caótico en este sentido, la gente se queja y con razón, pero no podemos hacer nada al respecto, hasta que no estén hechas las inversiones no podremos mejorar eso, principalmente en las horas pico”, sostuvo.

Cooperativas eléctricas cierran el año con arcas en rojo y pocas inversiones

Las urgencias en la Ceel y los números del balance

Puerto Rico: cuentas saneadas, pero dificultades para hacer inversiones