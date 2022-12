Los préstamos personales siguieron creciendo

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La línea de préstamos personales creció un 4,5% mensual en noviembre, hilvanando un raid de crecimiento nominal que ya lleva 28 meses en forma ininterrumpida. El saldo subió a $1.035.064 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 58,8%, contra los $ 651.676 millones al cierre del mismo mes del año anterior. “A pesar del mencionado período de crecimiento, la cartera en términos reales se sigue contrayendo. La reciente alza de las tasas de interés conspira contra la recuperación del crédito al consumidor, no obstante los incrementos de sueldos provenientes de las paritarias comienzan a mostrar su influencia en los mayores montos de saldos liquidados”, explicó Guillermo Barbero, Socio de First Capital Group. Por otra parte las operaciones en pesos con tarjetas de crédito registraron un saldo (al 30 de noviembre), de $2.060.938 millones, lo cual significa un alza de un 9,7% respecto al cierre del mes pasado, unos $ 181.573 millones por encima de octubre y también claramente por encima de la inflación esperada. El crecimiento interanual, llegó al 68,1%, y no alcanzó los niveles de la inflación del período arrojando en consecuencia una baja.