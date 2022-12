Actor de “El marginal” acusado de abuso sexual

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

El actor Jorge Emanuel García, que encarnó el personaje de Arnold en la serie El marginal, quedó procesado por abuso sexual, luego de que su ex pareja lo denunciara por hechos que ocurrieron en 2018. De acuerdo a la resolución judicial el actor fue responsable de un abuso sexual agravado “con acceso carnal reiterado en cuatro oportunidades”.

El presunto abuso ocurrió entre abril y agosto de 2018 y, según la mujer, fueron hechos similares: no hubo consentimiento. “Interpreté que estaba mal lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia de que estaba siendo abusada. Hablando con diversas personas en las que yo confío, me di cuenta de que fue un abuso sexual. Yo no lo reconocía como tal. Me acuerdo de irme con un sabor amargo, pero en ese momento no entendía”, dijo.