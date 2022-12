Ashton Kutcher: las enfermedades y la difícil vida de su hermano gemelo

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Ashton Kutcher se emocionó al hablar sobre los problemas de salud de su hermano gemelo Michael, así como sobre sus propios problemas de salud en una nueva entrevista.

La estrella de “That ‘70s Show,” de 44 años, se sentó con Michael, quien sufre de parálisis cerebral y se sometió a un trasplante de corazón, durante un episodio de “The Checkup With Dr. David Agus”.

Kutcher describió el momento en que el corazón de su hermano se detuvo en el hospital con lágrimas en los ojos, y luego Michael lo consoló, quien tomó su mano mientras Ashton se limpiaba las lágrimas.

También admitió que siente culpa por la condición de su hermano. “¿Cómo llego a tener tanta suerte? Y que mi hermano nazca con parálisis cerebral, luego tenga un trasplante de corazón y luego tenga este coágulo de sangre al azar”, señaló Ashton en un clip publicado por Entertainment Tonight. “¿Cómo puedo llegar a ser tan afortunado?’”, añadió.

La estrella de “That 70s Show” continuó explicando qué cambió en su perspectiva y le permitió dejar de comparar su vida con la de su hermano. “Hubo un momento en todo esto en el que me mudé a Nueva York y estaba empezando a tener algo de tracción con mi carrera y Mike vino a visitarme y se quedó, me miró y dijo: ‘Cada vez que sientes pena por mi haces menos’”, recordó Ashton. “Él dijo: ‘Esta es la única vida que he conocido, así que deja de sentir pena por lo único que tengo’. Y eso creó un cambio completo de regreso a donde creo que estamos hoy, que es directamente igual. Eso es todo”.

En 2021, Michael compartió: “Ashton me hizo el favor más grande que jamás me haya hecho porque me permitió ser yo mismo”.

Mientras hablaba con el Dr. Agus, Kutcher también habló sobre su propia lucha de salud con la vasculitis, una enfermedad autoinmune que es una inflamación de los vasos sanguíneos.

“Cuando tienes este cara a cara con la muerte, instantáneamente te fijas en lo que estás haciendo hoy”, compartió.

Kutcher explicó que el trastorno autoinmune lo dejó incapaz de oír, ver o caminar. El esposo de Mila Kunis agregó que pudo “recuperarse por completo” de la enfermedad, pero que le tomó un año “reconstruirlo todo”.

Kutcher no especificó cuándo comenzaron exactamente sus problemas médicos, sin embargo, el actor mantuvo un perfil relativamente bajo durante el aislamiento durante de la pandemia, compartiendo solo algunas publicaciones de Instagram de la casa que comparte con su esposa y sus dos hijos, Wyatt y Dimitri.

El estadounidense comenzó su carrera como modelo antes de saltar a la fama con el papel de Michael Kelso en “That 70s Show”.

Luego protagonizó el programa de bromas de MTV “Punk’d”. Más adelante en su carrera, fue partes de exitosas películas como “No Strings Attached”, “The Guardian” y “A Lot Like Love”.

Kutcher fue noticia recientemente por las memorias de su ex esposa Demi Moore que reveló algunas historias de la ex pareja entre las que se incluye el cumplimiento de la fantasía del actor de realizar un trío sexual.

Los actores se conocieron en 2003, tres años después de que la actriz finalizara su vínculo con Bruce Willis, con el cual tiene tres hijas.

“Cuando comencé mi relación con Ashton, estaba convencida de que veía las cosas con claridad y de que, por fin, me conocía perfectamente. Junto a él no me sentía insegura, era la relación que siempre había querido, basada en un amor puro, sencillo y profundo”, expresó Moore en su libro.

Se casaron en septiembre de 2005 y en total estuvieron juntos durante ocho años, pero terminaron en malos términos. Con la intención de satisfacer a su marido, Demi contó que aceptó cumplirle la fantasía sexual de realizar un trío, incluyendo a otra mujer en sus relaciones.

“Lo hice en dos ocasiones, pero lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres”, sostuvo la actriz.