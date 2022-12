Di María se recuperó y estaría ante Países Bajos

miércoles 07 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Como se preveía, desde ayer Lionel Scaloni y sus colaboradores se metieron de lleno en los trabajos tácticos luego del descanso del domingo y el entrenamiento estuvo enfocado en la parte física y técnica.

El técnico del seleccionado argentino contó con el regreso de Ángel Di María, quien superó la molestia muscular, y paró un primer equipo con sorpresas de cara al partido del próximo viernes ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El rosarino salió a entrenarse junto al resto del plantel en la práctica que comenzó apenas minutos antes de las 11 (17 de Qatar) en la Universidad de Qatar.

Durante los primeros quince minutos abiertos a la prensa, Fideo, quien arrastraba una molestia en el cuádriceps, realizó toda la parte de activación física junto a sus compañeros.

El único de los 23 futbolistas de campo que sigue ausente es Alejandro “Papu” Gómez por el esguince de tobillo que sufrió en el último partido ante Australia (2-1).

Luego, el cuerpo técnico de Scaloni repartió diez pecheras y paró un equipo con sorpresas. Mientras los arqueros terminaban con la entrada en calor, el entrenador eligió a Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi y Ángel Correa.

Con respecto al duelo de octavos de final realizó los siguientes cambios: Montiel por Nahuel Molina, Tagliafico por Marcos Acuña, Paredes por Enzo Fernández y Correa por Papu Gómez. Si bien sorprenden los cambios, Scaloni no suele mostrar el once titular antes de los partidos y menos en un entrenamiento abierto para la prensa.

El plantel todavía tiene por delante tres sesiones más hasta el partido contra los dirigidos por Louis Van Gaal. La practica de hoy será a puertas cerradas, en horario a confirmar, y mañana se volverán abrir desde las 13 para el inicio como lo exige la Fifa.

El día previo al encuentro también se realizará la habitual conferencia de prensa de Scaloni y un jugador en el Centro de Medios de Doha, a partir de las 10.15.

El partido del próximo viernes por los cuartos de final ante Países Bajos se jugará desde las 16 (22 de Qatar) y será en el estadio Lusail, el más grande del Mundial, con capacidad para 88.966 espectadores y donde la Argentina ya jugó ante Arabia Saudita y México.

El ganador de la llave conocerá su rival al momento de salir a la cancha ya que desde las 12 Brasil y Croacia jugarán en el estadio Education City.



Lo que dejó

Pilcha inédita para el viernes

Ayer se supo que para este duelo trascendental ante los europeos de Van Gaal el equipo encabezado por Leo Messi tendrá una combinación inédita en su indumentaria. El plantel utilizará la camiseta albiceleste tradicional pero completará la vestimenta con short y medias blancas. El look de la casaca titular generalmente se completa con pantaloncitos y medias negras.

Esta combinación íntegramente blanca era algo que la Selección nunca había usado en todo lo que lleva jugado de Mundial. Ante Arabia Saudita, México y Australia vistió la casaca titular, pero ante los americanos utilizó medias blancas, cuando en los otros partidos lo hizo con negras y short negro. Mientras que contra Polonia, en el último juego de la fase de grupos, estrenó la camiseta alternativa y los jugadores se vistieron íntegramente de violeta.

Por su parte, los arqueros lucirán la indumentaria roja.

De la vereda de enfrente, Países Bajos también conoce ya como saltará a la cancha y lo hará totalmente en su tradicional naranja y con sus arqueros de verde.



Van Gaal quiere revancha

El experimentado DT de Países Bajos, Louis Van Gaal, se enfrentará a la selección argentina con ganas de tomarse revancha por la eliminación en semifinales del Mundial de Brasil 2014.

Precisamente el equipo sudamericano e impuso en los penales luego de igualar sin goles. Era la segunda vez que el equipo dirigido por el neerlandés llegaba a esa instancia ya que en cuartos de final no pudo ganarle a Costa Rica en los noventa reglamentarios ni en el alargue.

“Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penaltis. Ahora queremos nuestra revancha”, dijo y agregó que sabe como hacer para que el astro argentino no entre en juego y que la gente podrá verlo el viernes en el campo de juego.

“Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, agregó intentado explicar que había querido decir cuando consideró que son candidatos al título.

Sobre su futuro inmediato, luego de la Copa del Mundo, remarcó: “En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca; no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa”.