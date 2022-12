La Fundación Carolina Aló tiene sede en Posadas

martes 06 de diciembre de 2022 | 19:34hs.

Con el objetivo de apoyar, asesorar y contener a las víctimas de violencia de género, la Fundación Carolina Aló abrió una sede en la ciudad de Posadas a raíz de la presunta residencia en esa ciudad del femicida de la joven, asesinada en 1996, a la que se hace honor en el nombre del proyecto.

La sede está ubicada sobre la avenida Lavalle 4505 y quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse o, según manifestó el abogado Federico Esquivel, pueden comunicarse directamente con él al 3764282364.

El profesional es quien estará a cargo de la fundación que preside Edgardo Aló, el padre de la joven ultimada por 113 puñaladas por Fabián Tablado el 27 de mayo de 1996 en la localidad bonaerense de Tigre.

“El rol de la fundación va a ser el acompañamiento de la víctima, el seguimiento de la denuncia, de la causa judicial y hasta la culminación del trámite en sí. Con nuestro equipo vamos a poder guiar a la víctima desde el inicio hasta el final del trámite”, afirmó Esquivel.

“También va a tener el acompañamiento psicológico donde vamos a contar con un plantel para colaborar y ayudar a la víctima que en ese momento se encuentra en un estado vulnerable y en la mayoría de los casos se encuentran sometidas por el agresor”, aseguró el letrado.

Por su parte, Edgardo Aló sentenció “Tablado está en Posadas pero debería estar en la cárcel y la sociedad tiene el derecho de decidir con quién quiere vivir”.

En esa línea, aseveró: “El juicio de Tablado, en 1998, fue un juicio corrupto porque decir ‘homicidio simple’ a 113 puñaladas es algo totalmente corrupto”.

En ese contexto, Aló afirmó: “Cuando venga la víctima junto a los familiares, en la fundación van a tener la posibilidad de tener respaldo jurídico, hay diez abogados y también van a haber psicólogos. Todos los que se quieran sumar están invitados”.

“Que no tengan miedo de denunciar porque necesitamos la denuncia para hacer el juicio correspondiente y van a estar respaldados por nuestros abogados y creo que por toda una sociedad que no quiere más violencia, que no quiere más muertes y quiere que sus hijos se realicen como corresponde”, apuntó.

En lo que respecta a Fabían Tablado, el hombre recuperó su libertad en diciembre de 2021 y tras intentar instalarse en Córdoba, en San Clemente del Tuyú, en Santa Fe y en Virasoro, llegó a Posadas el 7 de septiembre donde fue acogido por la Fundación Filipos.