Cristina Fernández denunció un estado paralelo, una mafia judicial y anunció que no será candidata en 2023

martes 06 de diciembre de 2022 | 18:34hs.

Apenas habían pasado unos minutos, no más de cinco, desde que se cerró la transmisión del Tribunal Oral Federal N° 2 y Cristina Fernández encendió un streaming en sus redes sociales para contestar la condena de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que le dispusieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Allí habló de la existencia de un "Estado paralelo y una mafia judicial". Además aseguró que no será candidata a ningún cargo en 2023, "para evitar que digan que el peronismo lleva de candidata a una inhabilitada para ejercer cargos públicos", afirmó.

En lo técnico jurídico, se defendió diciendo que cuando era Presidenta no tenía "manejo de las leyes que son aprobadas" por el Poder Legislativo y marcó que "el Presidente de la República tampoco administra el presupuesto".

Cristina recordó que en 2019 ya había adelantado que la sentencia de esta causa estaba escrita desde el primer día. "No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos", pero "si una causa en la cual un juez, el inefable Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme", afirmó.

En otro pasaje agregó que "como me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores. Y el Presidente de la República tampoco administra ni ejecuta el presupuesto".

Para Cristina, la condena en su contra no obedece a un "lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial". Para Ella la "confirmación" de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia el lunes por cadena nacional.

Sobre el final afirmó que "el sistema que me condena es un sistema que nunca va a tolerar que alguien que ejerce la presidencia de la Nación no haga lo que ellos dicen", comenzó diciendo y apuntó directamente a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, a quien a partir de allí le habló de forma directa.

Aseguró que se trata de "un sistema que no es solo contra los políticos, es el que te cobra lo que quiere de celular, internet, prepagas, son los que fijan los precios de lo que no podes pagar en el supermercado. Es el poder económico y mediático que controla un Estado paralelo". Y luego afirmó que lo que se despliega con la condena, que tiene lo importante en la inhabilitación y no en los años de prisión, "es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina que piensa diferente".

"condenan un proceos de desarrollo económico y el reconocimiento del pueblo a ese proceso. Me están cobrando esto, las cuatro victorias electorales. Que la cuenten como quieran, esta es la verdad", afirmó para luego anunciar que no se presentará en ninguna candidatura el próximo año. "Voy a hacer lo mismo que hice el 10 del diciembre del 2015, cuando Daniel Scioli me pidió que se candidata a vicepresidenta. No voy a ser candidata, es una buena noticia para ustedes (Héctor) Magnetto. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Y podrá decirle a sus esbirros de la justicia que me metan presa, pero no voy a ser su mascota. El 10 de diciembre del 2023 termino mi mandato y me vuelvo a mi casa", sentenció.