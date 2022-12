A las 17.30 se conocerá el veredicto de la causa vialidad

martes 06 de diciembre de 2022 | 9:50hs.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) anunció que a las 17.30 se volverá a reunir para dar el veredicto en la causa Vialidad, en la que entre los 13 acusados se encontraban Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Baez y Julio De Vido.

Este tribunal, que es la primera vez que se compone en conjunto, está integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso les toca llevar adelante un proceso juntos. Gorini tiene 55 años y Giménez Uriburu y Basso 51. Los tres comenzaron de jóvenes en tribunales pero en distintos ámbitos hasta que confluyeron en Comodoro Py. Y los tres también tienen en común que sus decretos de designación como jueces de tribunales orales federales lo firmó Cristina Kirchner, según da cuenta el sitio de noticias InfoBae.com.

El pedido del fiscal

En su alegato, allá por el mes de agosto, el fiscal federal Diego Luciani había solicitado para Cristina Kirchner 12 años de prisión por considerarla jefa de una asociación ilícita y autora del delito de defraudación al Estado; para el empresario Lázaro Báez pidió 12 años como organizador de la asociación ilícita y defraudación; para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y defraudación.

Además, para el ex secretario de obras públicas José López, 10 años de prisión; ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, 10 años de prisión; para los ex jefes de Vialidad, Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe, 6 años; para Raúl Daruich y Raúl Pavesi, 5 años; para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y el ex funcionario de Vialidad José Raúl Santibáñez, 4 años de prisión. En tanto, para Héctor Garro, piden 3 años de prisión en suspenso y para el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner, solicitó 2 años por administración fraudulenta.

En aquel momento, y antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: “Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza”.

“Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia”, añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar “orgullosa” del trabajo de la fiscalía.