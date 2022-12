Imputaron al músico Andrés González por el trágico accidente vial en 2019

martes 06 de diciembre de 2022 | 6:03hs.

Fue un accidente que enlutó a toda la provincia de Misiones, en el que fallecieron dos mujeres y otros tres chicos quedaron con secuelas para toda la vida, entre ellos el músico Andrés González. Ocurrió en marzo del 2019 en la localidad de Gobernador Roca y a casi cuatro años se registró un giro en la investigación.

Según pudo confirmar El Territorio mediante diferentes fuentes con acceso al expediente, González pasó de ser testigo a imputado en la investigación que es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, que dirige el juez Juan Manuel Monte.

Fuentes judiciales detallaron que pericias, análisis de sus lesiones y testimoniales incorporadas a la instrucción determinaron que era González el que manejaba el Ford Fiesta que impactó de frente contra una camioneta. Por esta razón fue citado a declaración indagatoria el 6 de septiembre, en la cual fue imputado y por consejo de sus abogados se abstuvo de declarar.

Ahora la carátula del hecho ante la nueva evidencia reza “Horacio Andrés González S/homicidio culposo calificado dos hechos; lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas calificadas en concurso real” por pedido del fiscal del caso Christian Antúnez.

Antúnez solicitó al Centro Municipal de Emisión de Licencias de Conducir de Posadas para que informes si al momento del siniestro vial González tenía una licencia de conducir, entre otras medidas. El documento tiene fecha del 29 de noviembre.

Como informó oportunamente este medio se trató de un choque frontal en el que fallecieron en el acto la mendocina Melisa Caram (27) y Melina Tamara Sosa Labandera (25), esta última novia del músico. Además, resultaron lesionados Facundo Chemes y Samir Gabriel Daou.

Daou fue a quien señalaron en primera instancia por el hecho como el conductor, tal y como señalan las publicaciones periodísticas citando fuentes policiales. El joven, profesor de educación física oriundo de Mendoza -realizó su recuperación en esa provincia- ahora se moviliza con bastón debido a que le tuvieron que poner una cadera nueva y además perdió la visión de un ojo, según dijeron sus allegados.

Entre los argumentos presentados indican que Daou era turista, no conocía a la dueña del auto -Sosa Labandera- y tampoco conocía la ruta nacional 12, por lo que parece ilogico que le confiaran el volante. Al momento del impacto, Samir iba en el asiento trasero, en medio de Chemes y de Caram, quien estaba detrás del asiento del acompañante donde iba Sosa Labandera, la otra de las víctimas.

Al respecto, desde la querella llevada adelante por Chemes, a cargo del abogado Miguel Iglesias, señalaron que González declaró - en coincidencia con los informes policiales luego del accidente - que él no manejaba el vehículo. Es decir, no asumió su responsabilidad en el hecho.

Sin embargo esta declaración fue anulada ante la nueva situación procesal del músico y no tiene ningún tipo de validez en el proceso que ahora lo tiene como imputado. El hecho de abstenerse a declarar es su derecho y no puede ser considerado en su contra.

La pesquisa deberá continuar y determinar qué responsabilidad tuvo en el hecho.

En este contexto, desde la querella anticiparon que van a solicitar que se investigue una posible implicancia de parte de efectivos policiales por falsificar los informes iniciales para ubicarlo fuera del asiento del acompañante al momento del hecho.

Ayer El Territorio buscó tener la palabra de Andrés González, pero amablemente expresó que no hará declaraciones por el momento. “Desconozco la novedad, pero prefiero no dar declaraciones. Muchas gracias”, fueron sus palabras.

El siniestro se produjo durante la mañana del 6 de marzo, en la localidad de Gobernador Roca. Según pudieron reconstruir los uniformados policiales en ese momento, el accidente se produjo cerca de las 8.30 de la mañana, en cercanías de la intersección de la ruta nacional 12 y la avenida Milenio de Polonia.

El Ford Fiesta en el que viajaba el músico junto a otras cuatro personas circulaba en dirección hacia Puerto Iguazú, hasta que en determinado momento impactó con una Chevrolet S-10 que iba en sentido contrario con dos ocupantes oriundos de Santo Pipó: José Ramón A. (41) y Leandro D. (18).

El hecho causó conmoción en todo Misiones, pero el dolor también alcanzó a otras provincias del país.

Una de las fallecidos fue la novia de González, Melina Sosa, quien era arquitecta e hija de Luis Sosa, dueño de la conocida inmobiliaria Sosa, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM) y director titular tercero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina.

La joven se había formado profesionalmente en Buenos Aires, donde también jugó al básquet, disciplina que algún momento la llevó a estar en Vélez y en la selección misionera. La otra muchacha fallecida fue Mariel ‘Pipi’ Caram, militante de la Juventud Peronista de Godoy Cruz, Mendoza, y hermana del concejal y referente del partido Emilio Caram.

Los tres sobrevivientes estuvieron mucho tiempo internados y con tratamientos médicos, sin poder caminar. La recuperación de González, en tanto, fue seguida muy de cerca por los medios y la comunidad, que se comprometió con cadena de oraciones y donaciones de sangre en su peor momento.

“Yo me siento un milagro. Tengo todo para vivir, salí de una parte muy grosa, muy fea del accidente. Me hicieron diálisis, me tuvieron que reanimar dos veces y ahora estoy bien; no necesito diálisis, no necesito ningún tipo de oxígeno y pareciera que no me pasó nada. Entonces estoy feliz y por eso tengo muchas ganas de salir, tengo energía y creo que las ganas de irme me hacen mejorar más rápido”, dijo en una entrevista a este medio publicada en agosto de 2019, cuando aún estaba internado.



En cifras

7

En total el accidente tuvo a siete involucrados, cinco en el automóvil que presuntamente manejaba Gónzalez. Las víctimas fallecieron en el acto.