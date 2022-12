Festejo bien misionero

martes 06 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El día después de la consagración en el TC Mouras fue agotador para Rudito Bundziak, quien volvió a Misiones para celebrar junto a la gente que lo apoyó durante todo el año.

Llegó a la capital cerca de la medianoche y contestó personalmente todos los mensajes que tenía de sus seguidores, hinchas, familiares, sponsor y medios que querían tener una nota con el campeón. Durmió un rato, “cerca de las 4”, reconoció y a las 8 ya estaba dando notas para medios de toda la provincia y el país.

“Todavía no caigo en lo que conseguí, creo que en unos días vamos a empezar a tomar dimensión de ser el primer misionero en ser campeón en una categoría de la ACTC. Pero si sé que la repercusión es muy buena”, contó.

El cariño de la gente

“El afecto de la gente es lo mejor y no cuesta nada ser amable y dar una foto. Siempre que sea con respeto y organizado, yo no tengo problema en dedicar horas a la gente que siempre me está apoyando, dando un aliento y nunca me dejó solo. Eso es lo mejor”, comentó luego de sacarse la décima foto en las calles de la capital provincial.

Su hinchada va desde los obreros de una construcción hasta los egresados de locución del Montoya que estaban en pleno festejo por recibirse y pararon para sacarse una foto con Rudito. “Anoche -por la madrugada del lunes- estuve hasta las 4 de la mañana contestando mensajes, creo que tenía como 800, ya habrá tiempo para dormir”, contó con una sonrisa.

Nuevos objetivos

Su agenda se dividide entre los festejos en Misiones y la confirmación de su temporada 2023 que está a la vuelta de la esquina y será en el TC Pista.

“La idea es seguir con la misma estructura, no sabemos si con el mismo auto porque había un interesado que lo quería comprar. Si se da esa venta vamos a estar en el TC Pista con un auto nuevo bajo la estructura del Coiro Dole Racing, con los mismos ingenieros y el mismo motorista, el Chino Martínez”, afirmó.

Rudito recibió el cariño de la gente en las calles de la capital misionera.

Si bien logró el pase al TC para correr en el 2024, deberá correr en el 2023 el 80 por ciento del calendario del TC Pista y más allá de que no es necesario que consiga resultados, Rudito se plantea nuevos objetivos. “No necesitamos ganar en el TC Pista, sólo completar el 80 por ciento del calendario…pero yo quiero hacer todo el año y ser competitivo, pelear adelante, así llegamos mejor al TC. Conozco la mayoría de los circuitos y creo que me puedo adaptar rápido a la categoría, así que vamos a dar todo para pelear adelante”.

En el medio de la nota suena nuevamente el celular y empieza la charla con Carburando, medio nacional especializado en automovilismo. Y la primera respuesta es bien picante del flamante campeón del TC Mouras: “Hay que llegar al TC y ser competitivo. Me gustaría estar a la par de un (Agustín) Canapino, (Mariano) Werner o (Facundo) Ardusso”, lanzó el misionero.

El otro título

El 4 de septiembre ganó en el TC Mouras y el 6 de septiembre se recibió de abogado. Cuando se le consulta cuál título fue más importante, Rudito no duda: “Los dos fueron importantes. El de abogado porque ese es para toda la vida y seguirá más allá de las carreras”.

“Fue un sacrificio grande, pero se puede. Fueron horas sin dormir, bajarme del auto y seguir estudiando, pero valió la pena. Y a todos le digo que se puede estudiar y hacer el deporte que te gusta, y la satisfacción es doble cuando lo logras y el estudio nadie te lo puede sacar. Ahora, en octubre me anote para ser Escribano y seguir estudiando y cuando me reciba ejercer los dos años de abogacía y después poder abrir mi escribanía”, agregó.

“Uno de los valores que me dio mi familia es que hay que estudiar, capacitarse y prepararse. Yo soy un apasionado en todo lo que hago. Yo corro desde los 12 años y cada año que empecé me preparé para un nuevo desafío. Lo mismo me propuse cuando estudie una carrera universitaria”, dijo el joven de 23 años.

El celular seguirá sonando y las felicitaciones no paran de llegar, Rudi contesta todo y parece no cansarse nunca. Sabe que hay que disfrutar el momento, porque en el automovilismo lo bueno dura poco y la próxima carrera será un nuevo desafío para el misionero más famoso de las últimas horas.



Hoy caravana y festejos en su tierra natal

Cumpliendo con el ritual y como no podía ser de otra manera, hoy a las 16 habrá una caravana en Puerto Iguazú para recibir a Rudito, hijo pródigo de la ciudad de la Cataratas.

El punto de encuentro será la rotonda de ingreso a Iguazú para luego recorrer las calles de la ciudad y a llegará a la plaza San Martín frente a la Catedral, donde será recibido por las autoridades comunales.

También el flamante campeón invitó a todos los fanáticos del automovilismo a donar juguetes para el Hospital de los Juguetes. Allí un equipo de voluntarios realiza un gran trabajo refaccionando los juguetes para luego entregarlos a niños misioneros en esta Navidad.

“Se aceptan juguetes en cualquier estado y los repara, con el gran trabajo de voluntarios y voluntarias que dejan los juguetes como nuevos para luego ser donados”, explicó Rudi.