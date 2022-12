Ante altas temperaturas, aconsejan cómo prevenir la picadura de alacranes

martes 06 de diciembre de 2022 | 7:30hs.

En lo que respecta a animales ponzoñosos, los accidentes con alacranes son de los más comunes en el ámbito del hogar. En Misiones se notificaron 64 casos de envenenamiento por alacranismo desde la semana uno del 2020 hasta la tercera semana de noviembre de este año 2022. El dato se desprende del Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, cuyo documento destaca que en el período mencionado, las 24 provincias registraron casos.

Asimismo, el boletín señala que el 58,4% de los cuadros de envenenamientos fueron en las provincias de Tucumán (5.060 casos) y de Córdoba (3.306 casos). En ese marco, tanto desde la cartera sanitaria nacional como la provincial advierten la importancia de tener en cuenta las medidas preventivas para evitar picaduras, sobre todo en estos días de intenso calor que predispone la aparición de estos bichos.

“La mayoría de los accidentes se producen en el domicilio, por lo que la prevención debe estar orientada a evitar el ingreso de los alacranes a la casa”, indica el Boletín de Vigilancia Epidemiológica.

“En caso de accidentes, no se debe colocar hielo ni nada frío, ya que intensifica el dolor. Además, no colocar alcohol ni otros productos caseros. Para calmar el dolor, aplicar paños de agua tibia o sumergir la región afectada en agua tibia”, explicaron desde el ministerio y añadieron: “Concurrir urgentemente al médico; el profesional evaluará la gravedad del caso y dispondrá la necesidad de colocar o no el antídoto. Es importante indicar que el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública cuenta con el antídoto”.

Cuidados

“Se debe realizar una limpieza cuidadosa y periódica de la casa y sus alrededores, revisando la maleza o matorrales, los escombros, y siempre evitando juntarlos con las manos; utilizar rejillas que no dejen pasar animales, o agregar alambre o tela mosquitera, revisar con frecuencia las entradas y salidas de cañerías, colocar burletes en puertas y ventanas, revocar las paredes, reparar las grietas en pisos, paredes y techos; controlar cámaras subterráneas, sótanos, huecos de ascensor y orificios en paredes”, enumeran.

También se deben tomar los siguientes recaudos: mantener especial cuidado cuando se examinan lugares oscuros y húmedos, revisar y sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos, sobre todo si quedaron en el suelo; sacudir la ropa de cama antes de acostarse o de acostar bebés o niños.

“Es un arácnido que, a diferencia de las arañas, posee el veneno en una glándula ubicada en la parte posterior del cuerpo y es inoculada a través de una única uña. Todos los escorpiones son venenosos, algunos más que otros”, detallan desde Salud Pública de la provincia.

Y agregan: “La especie que se encuentra con mayor frecuencia dentro de los domicilios son los de color amarillo o marrón y son muy venenosos, y pueden ser mortales en niños menores de 3 años, ancianos y cardiópatas. Su picadura es muy dolorosa y en la mayoría de los casos se requiere de la aplicación de calmantes”.

En cuanto a cómo disminuir la población de alacranes, Salud Pública asevera: “De acuerdo a las experiencias, no todos los insecticidas eliminan a los escorpiones; los piretroides como la kaometrina, que recibe otros nombres comerciales, son efectivos, pero en dosis mayores a las estipuladas para los insectos, lo que hace necesario la participación de un profesional (rociador/ fumigador) legalmente habilitando”.

Sin embargo, se recomienda “arrojar líquidos desengrasantes, creolina, lavandina o agua hirviendo en las cañerías luego de terminadas las tareas; y recordar que su alimento preferido son las cucarachas, por lo tanto el control de éstas también afectará a la población de escorpiones”.

Características

“El alacrán vive en sitios húmedos y en todo tipo de edificios y viviendas, tanto en sitios rurales como urbanos. No es una especie agresiva y sólo se produce la picadura cuando es pisado, rozado o aplastado con alguna parte del cuerpo. Se alimenta exclusivamente de otros insectos, tales como grillos y cucarachas. Puede ascender por cualquier superficie rugosa, no así por una lisa, motivo por el cual quedan atrapados en bachas de cocinas, lavatorios y bañeras”, remarcan.

“Es una especie que se adaptó muy bien a los escondrijos que le ofrece la urbanización, tales como cloacas, desagües, cañerías del cableado telefónico, cúmulos de materiales de construcción, hojarascas”, se enumera desde la cartera local.



Cuidados domiciliarios preventivos

1. Tapar los desaguaderos, rejillas, piletas de lavar y bachas de cocina con tapones o trapos, principalmente de noche y luego de terminar con las tareas domésticas.

2. Cubrir con bandas de goma u otro producto los bordes inferiores de la puerta de acceso a los domicilios.

3. Recordando que los escorpiones ascienden por paredes rugosas, cubrir ventanas y puertas con telas plásticas o metálicas.

4. Arrojar líquidos desengrasantes en las cañerías luego de terminadas las tareas.

5. Recordar que su alimento preferido son las cucarachas, por lo tanto si se disminuyen éstas, también afectará a la población de escorpiones.



En cifras

14.325

casos se registraron en el pais de envenenamiento por alacranismo en el período de la primera semana de 2020 a la tercera de noviembre de 2022.

58,4%

de los casos de envenenamientos por alacranes se registraron durante el período analizado en las provincias de Tucumán y de Córdoba.

