Sobre el hambre y la desigualdad, y una esperanza desde el arte

martes 06 de diciembre de 2022 | 3:30hs.

“El arte no tiene todas las respuestas ni soluciones, es una herramienta que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que nos pasa y lo que somos y lo que queremos como sociedad, desde ese punto el arte sí puede ayudar a generar empatía, a plantear que hay cosas que como están hoy no pueden seguir”, dijo el músico percusionista Rafael Lozina para referirse al nudo de Una receta cualquiera, la obra que presentará junto a sus compañeras del colectivo artístico colombiano Gira.

La función tendrá lugar el jueves a las 21 en el Galpón de la Murga de la Estación, en Pedro Méndez 2260 y al finalizar habrá un conversatorio.

Lozina es un reconocido artista posadeño que se radicó en Colombia hace ocho años, tierra donde desarrolla varios proyectos y ahora regresa a la Tierra Colorada con esta puesta interdisciplinaria que tiene música, danza y teatro para abordar un tema social urgente y global, el hambre.

Gira Colectivo se conformó hace tres años con la impronta del jazz y tiene en sus filas a Lozina; la bailarina y coreógrafa Gina Collazos, que es también directora de esta obra, y la cantante Gina Savino.

Los tres artistas viven el jazz como movimiento social y cultural y, la improvisación, la escucha y la transformación son el motor creativo.

Gira se presentó hace unas semanas en el Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata.

“Estamos en una especie de minigira por el país, hace unos días llegamos a Posadas, y acá jugamos de local, porque es como que soy del barrio, y está toda la familia y los amigos, vamos a presentar la obra el jueves, donde además de tocar también actúo que es algo nuevo para mí”, detalló Lozina.

En esta estadía además, surgieron nuevas propuestas como la invitación para acompañar a Pato García en el Festival del Litoral y un concierto mañana a las 19.30 en el cuarto tramo de la Costanera con el pianista local Chungo Roy, la voz de Savino y la danza de Collazos (ver Jazz latino...). “También vamos a dar unos talleres los próximas días”, adelantó.

Comer por comer

Una receta cualquiera es una obra dramática escrita por Carolina Ribón y con idea original de Collazos y Lozina, que tiene mucha musicalidad, sarcasmo y una mirada crítica.

La historia es narrada por la mujer radio, la mujer mesa y el hombre cocina, que llevan al auditorio hasta un pueblo cualquiera, la gran mayoría come cualquier cosa y vive en constante indigestión. “Cada ingrediente y su proporción suman o restan al futuro emocional, casi vital de ese país sin nombre, aunque ya se haya hecho costumbre consumir una receta cualquiera”, revela la sinopsis de esta pieza.

Postal de pandemia

“Esta obra nace en pandemia en Bogotá y fue una creación para un festival de teatro donde nos dieron la cocina para crear algo que tenga que ver con la pandemia y el encierro”, puntualizó por su parte la bailarina Gina Collazos, que baila, actúa y dirige la obra y estuvo en el esbozo de un primer guión.

“En ese momento de creación recordábamos cómo en la pandemia todos los días dos o tres familias nos tiraban piedritas a nuestra ventana para llamarnos y pedir comida”, expuso acerca de la situación que la movilizó y la sensibilizó a convertir en arte. “Así nos decidimos a abordar el tema del hambre y del privilegio que es tener comida -algo que por ahí nos olvidamos-, sentimos que es muy necesario que nos empecemos otra vez a hacer preguntas y a tener esas discusiones entre artistas y entre el público”.

Recordó que la obra tomó un cariz político y local, ya que fue motivado por realidades cercanas, pero pronto el elenco comprendió que desde el escenario estaban poniendo sobre la mesa un problema universal, por ello la obra toma datos de cada lugar donde se presenta.

Confió otro suceso vivido en confinamiento que es muy simbólico y a la vez palpable, “en nuestra ciudad las personas que estaban pasando hambre comenzaron a colgar un pañuelo rojo en la ventana, me movilizó mucho esa imagen de la ciudad tiñéndose de rojo que significaba hambre”. En este punto, marcó: “Por eso pensamos que la obra siempre es cercana. Creo que no debemos naturalizar la pobreza. Desde el arte sabemos que no podemos resolver, pero podemos compartir un mensaje e invitar a preguntarnos, cuestionarnos y actuar”.



Para agendar

‘Una receta cualquiera’

Obra interdisciplinaria de teatro, danza y música en vivo, protagonizada y producida por Gira Colectivo, llega desde Colombia para presentarse el jueves 8 a las 21 en el Galpón de la Murga, Pedro Méndez 2260. Las entradas se adquieren en puerta, tienen un valor de $ 1000 y 2 por $1800.



Jazz latino en la ex Estación

Mañana a las 19.30 en el Auditorio Tierra Sin Mal (TSM), ubicado en la ex-Estación de Trenes en el cuarto tramo de la Costanera, tendrá lugar el concierto “Músicas del mundo por el cambio climático”, con la actuación del trío Savino-Roy-Lozina.

Con entrada libre y gratuita, el concierto tendrá en vivo a la sociedad artística integrada por el percusionista Rafael Lozina, el pianista Chungo Roy y la cantante de jazz Gina Savino, desde Colombia. También, Gina Collazos estará en escena desde la danza.

Los artistas explicaron acerca de la presentación musical, que se trata de un proyecto que se pone en marcha de manera excepcional, “para presentar un repertorio que aborda el jazz latinoamericano como hilo conductor entre géneros y estilos que recorren todo el continente hasta Medio Oriente y Asia”.

El encuentro cultural y artístico es convocado y auspiciado por los ministerios de Cultura y del de Cambio Climático de la Provincia de Misiones.