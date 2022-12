Lanzaron una nueva campaña para prevenir accidentes con pirotecnia

lunes 05 de diciembre de 2022 | 13:53hs.

Desde el Servicio de Atención al quemado y a poco de las fiestas de fin de año, lanzaron una campaña provincial para tratar de impedir que las personas y sobre todo los chicos sufran alguna lesión por la mala utilización de las pirotecnias.

En ese sentido, Verónica Ojeda, cirujana plástica encargada del Servicio de Atención al quemado del Samic de Eldorado, dio a conocer que el objetivo es que no se registren lesionados por el uso de pirotecnia.

“Esta es la 13ª campaña que se lleva adelante en la provincia, desde todos los servicios de cirugía plástica de la provincia, el Hospital Madariaga, el hospital Barreiro, el Hospital Samic de Oberá y el Hospital Samic de Eldorado, queremos promover el no uso de la pirotecnia, pero bueno en el caso de usarse que sea de lugares de donde la pirotecnia no este adulterada, que no haya pasado por la calle, aunque como siempre decimos, lo ideal es que no la utilicen”, manifestó la cirujana en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Con las fiestas de fin de año a la vuelta de la esquina, los accidentes con pirotecnia y quemaduras, son una moneda corriente, sobre todo en los chicos. “Es una época en la que solemos recibir muchos casos generalmente de niños”, manifestó Ojeda quien agregó que esto se debe al “uso no responsable de los padres. En general las lesiones se dan en la zona de rostros, en manos, tórax y otros sectores del cuerpo que en la mayoría de los casos son secuelares”.

Según explicó, las lesiones se dan en su mayoría por la mala manipulación de las pirotecnias “por querer hacer mayores estruendo lo colocan en botellas, en plásticos o en latas y la explosión de esto no solo provoca quemaduras, sino también cortes y traumas. Lesiones importantes es por ello que queremos prevenir y sobre todo disminuir los números de casos hasta llegar a no tener casos”, explicó.

Datos oficiales indicaron que durante la pandemia los casos de accidentes con pirotecnias habían disminuidos, pero en último año volvió a aumentar.

“Con el tema del Mundial y los festejos estamos teniendo casos, eso quiere ser no es solo en las fiestas cuando pueden pasar estos accidentes”, indicó.

Prevención la mejor manera de bajar los casos

Si bien en la tierra colorada son varias las localidades que tienen pirotecnia cero, la cirujana dio a conocer que lo esencial es la prevención y la concientización sobre el uso de las pirotecnias.

“La concientización de las personas es lo único que va a lograr que tengamos cero casos porque, en el caso de que esté manipulada por gente que está capacitada como sucede en un evento público, las probabilidades de accidentes disminuyen un montón. Uno lo puede utilizar de manera segura, pero no en los hogares allí no es el mejor lugar”, dijo y añadió “tener cuidado de donde se compra es una manera de prevención, hay lugares en que las pirotecnias son seguras con todas las medidas de seguridad, no comprar en la calle o si sabemos que no viene de algún lugar seguro. Estamos en una provincia que es fronteriza y tenemos el ingreso de pirotecnia de otros lugares que no sabemos en qué condiciones están, cómo está elaborada o si está adulterada. Es por eso que recomendamos no comprar de la calle”.

Por último, Ojeda dio a conocer que en caso de sufrir un accidente con pirotecnia, lo primero que hay que hacer es “lavar bien la zona” taparla con un trapo “limpio” y acudir al médico lo antes posible.

“No le coloquen nada de tópico, tampoco pasta dental, ni ceniza, ni huevo, ninguna de esas cosas caseras, lo único que deben hacer es lavar la zona quemada o la zona con herida cubrirla con lo que sea sabanas y toallas o lo que sea limpio y que asistan lo más rápido posible al centro de salud”, cerró.