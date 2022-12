Universidades públicas: qué pasó con la creación de las instituciones que la oposición bloqueó

lunes 05 de diciembre de 2022 | 8:48hs.

El jueves pasado, en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos buscaba proponer la creación de ocho nuevas universidades públicas. Sin embargo, entre gestos, gritos y palabras agresivas, el macrismo evitó la votación de los proyectos de leyes que hubieran podido contribuir a que más personas ejerzan el derecho a la educación superior en instituciones de calidad.

Cuáles son las universidades que el macrismo impidió crear y cómo beneficiarían a las comunidades donde se instalarían

El jueves, legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores, obstaculizaron la sesión bajo el argumento de que ya se había cumplido el tiempo reglamentario para establecer quórum. El debate, en aquel momento, intentaba iniciarse con el discurso de la presidenta de la comisión de Educación, la diputada del Frente de Todos Blanca Osuna, pero se vio interrumpida con gritos. Acto seguido, dirigentes opositores solicitaron una moción para que se levantara la sesión. Ante la efectividad del fundamento que sostenía la estrategia disuasiva, Cristian Ritondo, el presidente del bloque PRO, no tuvo mejor idea que realizar con sus manos un gesto sexista.

Che Ritondo, además de la canchereada del principio… no me digas que le hiciste este gesto 👉👌 a la Presidenta de la Cámara de Diputados… pic.twitter.com/F1vE6FiUEa — Cristian Cimminelli (@cristiancim) December 1, 2022

“Todo se vio en las imágenes, la situación puede constatarse fácilmente. Estábamos por iniciar la sesión con todos los acuerdos necesarios y la reglamentación respaldatoria. Es una frustración porque manifestaron actitudes de altísimo riesgo democrático. Lo que hay que definir es el itinerario a corto plazo. Juntos por el Cambio tiene una enorme responsabilidad. Creo que la degradación es creciente”, comenta a Página 12, Blanca Osuna.

“Esta negativa a dar quórum expresa una confrontación de ideas y de mundos. Con decisiones como estas hay derechos a los que la gente no podrá acceder, con los cuales ya ni siquiera podrá soñar. Para decirlo sencillo, se cargaron cinco universidades bonaerenses. El capítulo no está cerrado, pero significa un enorme dolor. ¿Qué señal brindan los precandidatos a gobernar la provincia? Claramente están diciendo que no les importa mucho la educación como promesa de futuro”, sostiene Alberto Sileoni, director en Dirección General de Cultura y Educación PBA.

Algunos datos que pueden ser de utilidad

Según Página12, mientras Argentina posee una universidad cada 330 mil habitantes, México tiene una cada 43 mil personas y Brasil una cada 85 mil. La provincia de Buenos Aires tiene una cada 550 mil, con lo cual, faltan universidades para los 18 millones de personas que habitan el territorio bonaerense. Sencillamente, se forman, hacen carrera y adquieren un título, cuando décadas atrás era imposible. Con las demandas de un mercado laboral que requiere, cada vez más, de la híper-especialización, poder democratizar las condiciones de acceso a una mayor participación en conocimientos específicos, siempre constituye una buena noticia.