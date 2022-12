Entre insultos, EL TATA Martino arribó a México

lunes 05 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El director técnico del seleccionado de fútbol de México, Gerardo “Tata” Martino, arribó ayer a la capital mexicana y fue recibido por aficionados que le dispensaron reclamos e insultos, a su llegada al aeropuerto Benito Juárez. El entrenador rosarino, de 60 años, junto a los integrantes de su cuerpo técnico, los también argentinos Sergio Giovagnoli y Norberto Scoponi, aterrizaron ayer tras la eliminación prematura del equipo en el Mundial Qatar 2022, en el que no superó la primera ronda del certamen. “Da la cara, Tata. Estas son las consecuencias por no llevar a ‘Chicharito’” le espetó un hincha que lo aguardaba en la estación aérea advirtiéndole de un supuesto error por no incluir en la lista a Javier Hernández.