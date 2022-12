Carnaval con mensú y una cátedra de chamamé en la tercera antorcha

domingo 04 de diciembre de 2022 | 18:24hs.

Una llama festiva inagotable en energía y cultura chispeó por nueve horas en la tercera jornada del Festival del Litoral, desde la tarde del sábado a la madrugada del domingo. La música y los cuadros de danzas tramaron el paisaje de la tierra colorada, sonoridad y movimiento evocaron las tradiciones, la historia, y el modo de ser misionero y fronterizo.

Con una grilla nutrida de artistas locales emergentes y consagrados y las esperadas actuaciones de Los Alonsitos, desde Corrientes, y del popular músico riojano multiinstrumentista Sergio Galleguillo, el anfiteatro se mantuvo muy poblado en todo momento.

Chamamé universal

Los Maestros Chamameceros, agrupación conformada por titanes del género, sacaron a relucir un repertorio con lo más bello del ritmo y la poesía litoral.

Miguel ‘Torito’ Méndez, Ramón Méndez, Diego Cavia, Rafael Villalba, Norberto Sotelo, Camilo ‘Cambá’ Gauna, Juan Rodríguez, Manuel ‘Chico’ Rodríguez, Ramón Viera, Juan Ramón ‘Moncho’ Núñez, Luis López, Pinocho Silva y, Carlos Morel dieron cátedra de musiqueros y se llevaron las ovaciones y el cariño del público.

Por su extensa trayectoria y el aporte pionero a la música regional, los Maestros Chamameceros recibieron un reconocimiento de los organismos de Cultura municipal y provincial.

Luego del concierto, Moncho Núñez y Rafael Villalba hablaron con El Territorio.

“Yo soy Moncho, el padre de los Hermanitos Núñez, que están sonando ahora en el escenario y me llenan de orgullo, ellos cumplen 30 años de trayectoria y yo ya ni sé cuántos (rió), siempre fui músico, toco el acordeón, vengo de familia de músicos, aunque no pude dedicarme a la música por completo porque además siempre tuve mi oficio de mecánico”, relató. Y comparando el presente con su experiencia de vida, celebró que hoy los músicos puedan profesionalizarse, trabajar en el arte y preservar la música y la cultura. “Veo muchos jóvenes tocando chamamé y otros ritmos folclóricos, a mí eso me hace muy feliz porque nuestra música sigue viva y vigente”.

Mientras, Villalba, se mostró emocionado por la fuerza de los aplausos cosechados, “lo que vivimos hoy (por el sábado) en el festival y en este hermoso anfiteatro es inolvidable, el cariño de la gente ya lo llevo guardado en el corazón”.

Correntino de cuna y misionero por amor, el cantante y guitarrista recordó que cuando se radicó en Posadas para formar su familia, “toqué con todos los grandes músicos de acá: Chaloy Jara, Ramón Méndez, los hermanos Rivero y tantos otros, siempre hallé mucha generosidad”.

En su andar por toda la región y por otros puntos del mundo, Villalba entendió que la música pertenece a la gente y que no tiene fronteras, “la rivalidad sobre el lugar de origen del chamamé es un invento de algunas personas, para mí la música y la cultura une y no divide, no tiene frontera, hoy en día por suerte se está entendiendo más eso, y qué más felicidad para un chamamecero que el chamamé ya no sea sólo de un lugar sino que es universal, es un patrimonio de la humanidad”.

Duende y pañuelos

Luego del show a todas luces de Los Alonsitos y de la dulce interpretación de María Ofelia, salió a escena Sergio Galleguillo que despabiló al duende del carnaval. Habían pasado ya bastante de las 1 y el Gallo invitó a cantar, bailar y revolear pañuelos y camisetas argentinas. Entre las canciones coreadas, Posadeña linda trajo a la fiesta al gran Mensú.