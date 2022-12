“La atajada se la dedico al pueblo argentino”

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

“Qué sufrimiento”. Lo dijo Dibu Martínez en el final del partido de octavos de final ante Australia. Y lo sintieron los millones de argentinos. El arquero de la Selección terminó siendo clave con el atajadón a Garang Kuol. Un manotazo de izquierda inolvidable. Un milagro. Un regalo para la gente que lo quiere cada día más. “Amo al pueblo argentino. Esa atajada se la dedico a todos”, expresó Dibu con una sonrisa amplia.



El arquero del seleccionado argentino admitió que “fue un baldazo de agua fría” el gol de Australia luego del triunfo de Argentina por 2 a 1 y su pase a cuartos de final en el Mundial Qatar 2022.



“Fue un sufrimiento, teníamos un partido controlado y un rebote, algo que no esperábamos, fue un baldazo de agua fría, pero gracias a Dios pude ayudar (al equipo) en el final. De batallas se hacen los guerreros”, destacó el jugador del Aston Villa sobre su última atajada.



Cuando Argentina ganaba 2 a 0, un infortunado gol de Enzo Fernández en contra, tras un remate del ingresado Craig Goodwin, le puso al partido una cuota de dramatismo inesperada.



El jugador, de 30 años, reconoció “terminamos sufriendo, pero es ahí donde se ve el equipo”, y sobre la atajada de los últimos minutos, “se la dedico a los hinchas”.



Por último Dibu destacó que “hay que soñar en grande” y también destacó que también “sueño con la gente todos los días”, cerró.



Además, se pronunció respecto de cómo vive estas semanas, luego de haber declarado su necesidad de ayuda psicológica: “Es mi primer Mundial, trato de hacer lo mejor que puedo. Estoy muy tranquilo dentro de la cancha y eso es lo que más valoro”.



En cuanto al futuro inmediato de la selección argentina, el héroe de los octavos dijo que “viene Países Bajos, una selección con mucha calidad técnica, pero ellos también que tener en cuenta lo que podemos hacer nosotros”.



El Dibu comentó por qué tiene este look particular con una bandera de la Argentina en el pelo: “Hicimos una apuesta con Guido Rodríguez, Pezzella y Acuña, se cumplió y no les fallé”.

uno X UNO

Emiliano Martínez (7): Una tapada fundamental sobre el final para sostener el triunfo. Antes no había tenido mayores exigencias, más allá de dos errores de salida. En uno se demoró demasiado y casi lo traban y en la otra salvó una pelota que le había dejado corta Otamendi. No tuvo nada que hacer en el gol luego del desvío en Enzo Fernández.



Nahuel Molina (6): Se proyectó siempre, pero no

fue tan buscado como en el partido contra Polonia. Un partido correcto.



Cristian Romero (6): Estuvo bien en los anticipos defensivos. Se confió demasiado en las salidas, pero siempre entregó seguridad para controlar a los australianos.



Nicolás Otamendi (6): Otra vez sólido para marcar territorio y liderar la defensa. Fue clave en el primer gol porque controló la pelota y asistió a Messi.



Marcos Acuña (6): No mostró el nivel que tuvo contra Polonia, pero siempre se mostró para recibir y no pasó sofocones en defensa.



Rodrigo De Paul (8): Otra vez puro despliegue para asociarse con los compañeros. Fundamental en el segundo gol por la presión que obligó al error del arquero rival y que Julián Álvarez pudo capitalizar. Jugó un segundo tiempo fantástico.



Enzo Fernández (6): Jugó muy retrasado y no tuvo la claridad que mostró en el partido contra Polonia a la hora de manejar las salidas de la Argentina.



Alexis Mac Allister (7): Otro buen partido del volante del Brighton. Sale rápido para adelante. Presiona y equilibra en el medio.



Julián Álvarez (7): Segundo partido como titular en un Mundial, segundo gol en un Mundial. No tuvo muchas situaciones, pero corrió un montón para recuperar y para generar espacios.



Lionel Messi (9): Abrió el partido con una genialidad. Se mostró siempre como opción para recibir. En la segunda parte, con el partido 2-0, volvió locos a los australianos con su gambeta endiablada. En modo imperial.



Alejandro Papu Gómez (6): Arrancó como wing izquierdo y no pudo desequilibrar. A la media hora, Scaloni lo mandó por la derecha y a volantear. Ahí se asoció mejor con Messi, De Paul y Molina y hasta participó de la jugada del gol. Salió apenas comenzado el segundo tiempo.



Lisandro Martínez (7): Entró cuando Scaloni plantó la línea de cinco en el fondo. Aportó claridad en la salida. Pero lo más importante: un cruce salvador evitó el empate de Australia en el peor momento de la Argentina.



Lautaro Martínez (5): Entró por Julián y se lo notó lejos de su mejor nivel. Tuvo dos clarísimas después de sendos jugadones de Messi: una la mandó a la tribuna y en la otra se encontró con el arquero.



Nicolás Tagliafico (6): Entró y aportó su tradicional despliegue y garra. Se mostró además como opción de pase y llegó dos veces al fondo, pero no pudo terminar bien la jugada.



Exequiel Palacios (-): Sin calificación. Entró por Mac Allister para renovar un poco el oxígeno en el mediocampo cuando Australia apretaba.



Gonzalo Montiel (-): Sin calificación. Otro cambio para tener más piernas y aire sobre el final del partido.