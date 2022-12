Del éxtasis al sufrimiento, la ilusión continúa

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

Que lo merezcas no quiere decir que vaya a ser tuyo. Esa lógica no aplica en el fútbol. Argentina fue más que Australia, en posesión, en remates, en juego y en llegadas. Pero sufrió sobre el final porque no pudo concretar y porque los de Oceanía se encontraron con un gol en contra sobre el final.



“Del éxtasis a la agonía”, canta la Bersuit en La argentinidad al palo. Podría ser un breve resumen de lo que sucedió ayer por los octavos de final del Mundial. Afortunadamente para los argentinos, el equipo sacó a relucir su carácter para bancar una parada brava, se impuso 2-1 en el estadio Ahmad bin Ali y se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar. La fiesta la puso la hinchada, que alentó en el momento más complicado y después festejó con los jugadores.



Australia sorprendió con su planteo en el inicio. Presionó arriba y buscó tener la pelota. Pero apenas le duró unos minutos. Argentina le robó la redonda y Enzo Fernández empezó a ser la primera opción de salida.



Los de Oceanía propusieron minar la mitad de la cancha. Algo parecido a lo que había hecho México durante la primera etapa de ese encuentro y que le resultó porque en ese partido a la Selección le costó tener variantes en ataque.



Si hubo algo que le dio tranquilidad a Argentina fue la actuación ante Polonia. Le dio ese tiempo necesario para que los futbolistas siempre buscaran a un compañero libre. Si no se podía por un lateral, se llevaba la pelota hacia el otro costado. Si era necesario tocar con el Dibu Martínez, se lo hacía.



Es que Australia puso dos líneas de cuatro jugadores muy juntas, justamente para quitarle a Argentina los espacios y los pases entre líneas. Por eso otra vez la Albiceleste tuvo mucha posesión, pero no tantos remates.



Al conjunto de Scaloni parecieron pesarle los cuatro partidos en once días y toda la última parte de la temporada de varios jugadores. No tuvo ese ritmo que le imprimió en varios momentos al encuentro con Polonia, aunque Australia no se defendió tanto y jugó varios metros más cerca del área del Dibu Martínez.



Messi, que estaba errático, la peleó, la tribuna se contagió del 10 y acto seguido llegó el primero. Una jugada que fue y vino y que le quedó a MacAllister. El ex Argentinos lo vio al capitán, que entre varias piernas australianas puso la pelota lejos de Mat Ryan, que poco pudo hacer. Tercer gol de Messi en la Copa del Mundo y en un momento muy necesario.



Y otra vez apareció la calma. Necesaria para bajar revoluciones y para que Australia sienta la necesidad de salir, de adelantarse en el campo de juego y que eso le permitiese a la selección encontrar espacios para quedar de frente al arco de Ryan.



Scaloni decidió cambiar de esquema en el inicio del complemento. A la cancha Lisandro Martínez, otro central, para liberar un poco a los laterales. Afuera el Papu Gómez, que había sido de los pocos que encaró durante el primer tiempo.



Australia quiso a jugar a ser Argentina y le salió mal. De Paul presionó, Ryan se equivocó y Julián Álvarez, siempre atento, facturó. La Selección estiró la ventaja y el estadio Ahmad bin Ali se tiñó de celeste y blanco. Solamente se escuchaban los gritos por la Scaloneta.



Messi se animó y encaró, desparramó a un par de australianos y lo cerraron justo, cuando la hinchada se preparaba para gritar otro gol. La confianza ganada ante Polonia se sintió otra vez. Argentina empezó a llegar con más gente al área de los de Oceanía, que de a poco se rindieron.



Julián Álvarez se fue más confiado de lo que llegó al estadio Ahmad bin Ali. Pero hubo un socio silencioso: Alexis Mac Allister. El ex Boca siempre jugó simple, puso pausa cuando tuvo que hacerlo y desde sus pies llegó el gran pase que terminó en gol de Messi (antes la toca Otamendi).



En el peor momento de Australia, el destino le dio una mano. Un remate que tenía destino de saque de arco pegó en Enzo Fernández, descolocó a Dibu Martínez y significó el descuento, inmerecido, pero descuento al fin de los oceánicos.



Y Argentina sufrió, más por sus propios nervios en el final que por lo que Australia le propuso. Erró muchas jugadas claras (Lautaro Martínez está con la pólvora mojada) y en la última apareció Dibu Martínez para salvar lo que era empate.



Scaloni se quejó en la última conferencia de prensa del poco tiempo de descanso entre la última fecha de la fase de grupos y el partido de ayer. Tenía razón, pero ahora el conjunto nacional tendrá casi una semana para preparar el partido de cuartos de final ante Países Bajos. Qatar 2022 sigue siendo una ilusión.