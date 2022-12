Municipios terminan el año con lo justo y condicionados por la inflación

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

El 2020 llega a su fin y los municipios comienzan a hacer el balance de lo que significó el año para las arcas. La creciente inflación y la inestabilidad económica a nivel nacional generaron un desequilibrio en las proyecciones que los intendentes tenían.



Según afirman desde las comunas, fue importante tomar decisiones respecto a obras e inversiones con el fin de llegar con todas las obligaciones, sin descuidar las necesidades de los vecinos y la asistencia social, principalmente.



En un relevamiento realizado por El Territorio en distintas localidades de la provincia, el panorama se registró de manera similar. Pues, si bien aseguran que el aguinaldo está garantizado gracias a la administración de los recursos; en muchos casos, el año transcurrió entre peleas por precios económicos en contrataciones de servicios y recortes en algunos sectores.



En este punto, los constantes aumentos en los combustibles representaron puntos álgidos que debieron superar desde las áreas financieras y que produjeron también en algunos casos, la reasignación de partidas al Presupuesto Municipal contemplado para el 2022.



Reasignación presupuestaria

En Campo Grande, por ejemplo, los desfasajes económicos a causa de la suba de combustibles pusieron presión en las decisiones de la comuna. Afirman desde allí que igualmente se vienen cumpliendo los objetivos, contando con el acompañamiento de los empleados municipales, cooperativas de trabajo y el aporte del gobierno provincial para algunas obras.



“Estamos llevando adelante acciones y obras de gran demanda de la comunidad como mejoramiento cunetas, veredas, cumplimos con la identificación del municipio con un cartel en el acceso cartel acceso, más de 1.300 metros de veredas, reacondicionamos una plaza y se construye un paseo de la salud, entre otras cosas”, contó el intendente Carlos Sartori.



Además, agregó: “Estamos haciendo mucha obra pública en el sector rural, a pesar de que nos afectan muchísimo las subas de combustible. Por esa razón se incrementó un 110 por ciento el presupuesto que teníamos previsto para este año”.



Según explicaron, el municipio no tiene deudas, por lo que pueden continuar trabajando pero con cautela ante las constantes subas de insumos, repuestos y demás herramientas necesarias. Por otro lado, determinaron que también aumentó la demanda en la parte social, asistencia a las familias con alimentos, medicamentos, entre otros. Mientras, se está pensando en un bono navideño para los empleados y cooperativas de trabajo para que puedan pasar las fiestas de la mejor manera con sus familias.



En San Vicente, en tanto, afirman que a consecuencia, de la disparada de la inflación, el Ejecutivo debió aumentar un 70 por ciento el presupuesto anual, para poder hacer frente a la crisis.



Según advirtieron, un 20 por ciento del presupuesto se destinó a obras públicas, lo que impacta de manera positiva en todos los sectores.



Afirmaron que el municipio logró concretar muchas obras, entre las que se señaló el empedrado de más de cien cuadras con cordón cuneta durante el año y la canalización de varios barrios.



Otra obra a destacar, fue la construcción de un nuevo polideportivo municipal valuado en 85 millones de pesos, con recursos propios del municipio.



A su turno, Alejandro Arnhold, intendente de Capioví, adujo: “El aguinaldo lo vamos a pagar antes de las fiestas, como todos los años, porque fuimos previsores e hicimos las reservas; y las obras con fondos municipales hicimos; fueron obras chicas, pero hicimos con mucho esfuerzo”.



“La inflación nos afecta a todos con costos de repuestos, arreglo de máquinas, cubiertas, pero por suerte la Provincia nos dio créditos que lo encaminaremos para comprar algunas máquinas”, contó el alcalde local.



Año difícil pero cierre positivo

Desde Puerto Rico, Haydee Maler, tesorera de la municipalidad de Puerto Rico, afirmó: “A pesar del año, no tenemos déficit en las cajas, no dejamos de completar obras que nos habíamos planificado, aunque por ahí nos quedaron algunas pendientes”.



“Se invirtió mucho en combustibles, pero contamos también con una fábrica de biodiesel que aporta la posibilidad de ayudar con los gastos. El aguinaldo ya está guardado para afrontarlo, que se va a pagar en tiempo y forma”, dijo.



Mientras, Ramón Gerega, intendente de Tres Capones, afirmó que “este es un año complejo; por la inflación, nadie te financia nada. Pero la economía general está así, hasta en nuestras casas nos pasa. Aunque igualmente intentaremos cerrar un año positivo”.



Afirmó que el aguinaldo se cumplirá en tiempo y forma, pero para lograrlo “la verdad hay que ser muy austero en estos momentos, más de lo que estoy acostumbrado. Igualmente no descuidamos la asistencia social y las ayudas alimentarias a personas de escasos recursos en estos momentos muy difíciles”.



Desde El Soberbio aseguraron que a pesar de la crisis que afectó a todos los sectores, la Municipalidad logró adquirir una retroexcavadora y un camión para el parque vial. También indicaron que se continúa con los empedrados de las calles vecinas y se logró cumplir con las erogaciones municipales.



“Con mucho esfuerzo se pagará el aguinaldo al personal”, anticiparon.



“Cerramos la cuenta de manera favorable, como todos los años, durante ocho años de gestión, con incorporación de elementos en el parque vial, con respecto al aumento de sueldo, cerramos el año con 75 % de incremento, además el sueldo anual complementario y vamos a brindar un bono para los trabajadores. Estamos contentos por tener las cuentas al día, sin deudas y más en esta situación que vive el país”, dijo, por su parte, Rosendo Fuchs, alcalde de Panambí.



Por último, el intendente de Fachinal indicó que este año 2022 ha sido muy positivo en su municipio con respecto al 2021. Miguel Ángel Benítez expresó al respecto: “A nivel municipio nos fue mucho mejor que el año pasado, la inflación es un problema del que nadie ha escapado y sí que complica más todo, pero de igual manera es un balance positivo, más que nada por como cerré el año pasado, este año lo califico como muy positivo”.

La demanda de asistencia social se impone en las localidades

En San Pedro registraron alto pedido de asistencia y llegan con recursos para el pago de aguinaldo.

Los pedidos de asistencia social son el sector que más se incrementa cada vez que las crisis económicas empiezan a afectar el bolsillo de los vecinos. Los intendentes deben tener en cuenta esto a la hora de distribuir las erogaciones comunales.



En San Pedro la inflación representó uno de los principales desafíos para afrontar los costos y atender la demanda de la población local. Con pocas obras realizadas con fondos municipales -más allá de atender las solicitudes comunes como reparación de caminos y puentes- la suba constante de precios arrojó un alto incremento en la asistencia con medicamentos, alimentos y traslados en los temas relacionados a la salud.



Para no presentar un déficit, desde la comuna se indicó que el alcalde Miguel Dos Santos y el equipo de Hacienda, estudiaron cada destino de fondos, sin descuidar las ofertas en los servicios contratados, como el caso de máquinas viales. Optaron por pagos mensuales en vez de contratos por hora y desde el municipio aportaban el conductor, por ejemplo, para así abaratar los costos. Estas estrategias permitieron que cuenten con los recursos necesarios para el pago del aguinaldo.



Esfuerzo de la comuna



De la misma manera, José Luis Márquez Da Silva, intendente de Campo Ramón, manifestó: “Llegamos apretados, como todos, la situación no es buena, pero además del sueldo, pagaremos el aguinaldo, además el compromiso de subir el sueldo. En vez de bono, los trabajadores eligieron aumento y cerraremos de esa manera. Mientras, para el pueblo, seguimos en la inversión de arreglos de los caminos en las colonias y logramos incorporar maquinaria este año, así que no estamos 10 puntos, pero cerramos en 8 puntos”.



Por su parte, en la localidad de Puerto Piray, el 30 de noviembre el gobierno municipal abono los haberes del mes a los agentes municipales. Con el acuerdo salarial firmado días antes con los representantes gremiales de ATE y UPCN se cierra un año de recomposición salarial que supera el orden del 100 por ciento entre incrementos genuinos y asignaciones.