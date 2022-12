Territorio fun

domingo 04 de diciembre de 2022 | 1:00hs.

Marito Alcaraz, Verónica Cortez y Tobías Alcaraz disfrutando en familia.

Juani Pais y Junior Di Stefano.

Silvina Cardozo y Marguit Nielsen.

Camila Saucedo, Macarena Mauriño y Ludmila Saucedo.

“Butakera”, casi un himno en Tik Tok

Coreografías y cantos pegadizos son las principales características de los videos en Tik Tok. Y así, las canciones de La Joaqui no dejan de ser tendencia.



Con un millón de videos producidos, la canción “Butakera” de la rapera argentina La Joaqui junto a El Noba es tendencia hace más de un mes en las redes.



Los trends logran que los temas musicales lleguen a una gran cantidad de reproducciones, y las canciones que se caracterizan por tener ritmos muy pegadizos que haga bailar a todo el mundo, suelen ser tendencia por varias semanas.



En Argentina, uno de los ritmos que suele liderar en las preferencias de los usuarios es la cumbia, un género popular, mayormente de ritmo festivo, que es bailado en cada rincón del país.

Bandai Namco podría revelar muy pronto la fecha de estreno de Tekken 8

En EVO 2022, el evento más importante de juegos de pelea, que se celebró en agosto pasado en Las Vegas, la firma nipona Bandai Namco insinuó que una nueva entrega de Tekken estaba en pleno desarrollo.



Durante el PlayStation Showcase de septiembre se confirmó el regreso de la franquicia con su octava entrega principal. Más allá de algunos detalles relacionados con el desarrollo, no hay mucha información sobre el plantel de luchadores y la fecha de lanzamiento. Sin embargo, para los fans esta situación podría cambiar pronto: El creador de contenidos gaming en redes sociales, Aris Bakhtanians, aseguró en Twitter que Bandai Namco estará en The Game Awards y compartirá novedades de Tekken 8 durante la gala del próximo 8 de diciembre.



La información aún no fue confirmada por la empresa de videojuegos.