Sacar de la galera

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Solución rápida y práctica para un problema y hasta llegar a sorprender con algo que no se esperaba, son definiciones aplicadas a la acción de sacar algo de la galera. El ejemplo más frecuente es el caso de los magos, aquello de sacar un conejo del sombrero, pero se puede aplicar en todos los ámbitos.



En el caso de fútbol, todos saben la magia que tira Leo Messi en cada encuentro y saca siempre alguna jugada de la galera como el gol que le hizo a Australia para abrir un complicado partido. Con ello se mejoró el juego y con presión entre Rodrigo de Paul y Julián Álvarez, llegó el segundo gol a favor de la selección nacional, luego también llegaría el susto del descuento y la presión. Pero nadie puede dudar que sacar una jugada de la galera, es decir sorprender con algún movimiento en el campo de juego, favorece hasta en el ánimo del equipo, como se repitió esta vez para la selección argentina. Es decir, se necesita siempre alguien que saque un conejo de la galera en el peor momento.



Lo mismo sucede en la política y el más claro ejemplo en este momento en ese sentido es Sergio Massa. Se hizo cargo del Ministerio de Economía cuando las variables económicas se desestabilizaron, el dólar blue era una pesadilla diaria y con algunas jugadas apaciguó el mercado que, de hecho y, no obstante, siempre está en plena ebullición. Por eso, al ministro de Economía se le viene reconociendo la intensa labor de haber comenzado a ordenar la macro economía nacional y, sobre todo, evitar o frenar constantes sobresaltos económicos como venía sucediendo antes de que se hiciera cargo de la cartera. Nadie pone en discusión su intensa dedicación, que se traduce en concreciones, haciendo honor a sus múltiples cargos. A su vez, se evidencia que está en gran parte en sus manos el éxito o fracaso de la actual gestión, ya que depende de las acertadas decisiones que pueda tomarse desde Hacienda, sobre todo si logra domar la inflación.



Por eso, muchos gobernadores comenzaron a reconocerle su capacidad para administrar la crisis, un temple más que necesario para hacerse cargo de un país siempre caótico como la Argentina. De allí que algunos gobernadores habrían comenzado a sondear cuántas posibilidades tendría Massa de ascender a un cargo más, esta vez nada menos que administrar el país. Son los que destacan, en público o privado, la enorme tarea de Massa en brindar sostenibilidad a la deuda pública, orden macroeconómico para el desarrollo de la economía. Hay ejemplos concretos, partiendo del dólar soja de nuevo vigente y que le permite al equipo económico sumar dólares en el Banco Central, cuando cada fin de año siempre mostraba la peor cara de la moneda. A ello espera sumar otro ingreso, con la repatriación de capitales a concretarse mediante un acuerdo de entendimiento que está por firmar con Estados Unidos para un intercambio de información fiscal automática. En otros términos, el gobierno nacional podrá conocer aquellos activos de argentinos no declarados en el exterior, primero se los invitará a blanquear y luego comenzarán las sanciones. La idea es traer esos fondos para ampliar las reservas del Banco Central.



Pero como en una contabilidad básica, así como hay ingresos también existen egresos. De esta manera, en el medio, está el pedido de los empresarios para el acceso al dólar oficial, sobre lo cual va negociando con cada sector, aunque el reclamo es persistente.



Lo cierto es que las acciones en conjunto que viene aplicando Massa, comenzaron a dar sus frutos, según también reconocen desde el Fondo Monetario Internacional, con el que se llegó esta semana a un nuevo acuerdo técnico sobre la tercera revisión del paquete de ayuda, que permitirá al país acceder a unos 6.000 millones de dólares, que a su vez se destinarán a pagar el convenio de deuda por los 44.000 millones de dólares que la actual administración de Alberto Fernández heredó de la gestión de Mauricio Macri.



Los técnicos del FMI, destacan la gestión macroeconómica prudente que encara el titular del Palacio de Hacienda para reestablecer el orden fiscal y la moderación del ritmo inflacionario.



Es decir, finalmente, pareciera haber tocado la tecla adecuada porque perciben desde el ministerio que la inflación muestra una pequeña desaceleración, con lo cual los resultados de noviembre traen un poquito de alivio comparado a octubre. Todo es paso a paso, como en el fútbol y todavía no hay grandes motivos de festejos, porque habrá que ver cómo es la tendencia inflacionaria este mes.



A su vez, las oportunidades que tiene la argentina para salir adelante son reconocidos en el mundo, al observarse el potencial que se tiene al contar con los elementos más demandados en este momento, desde alimentos, energía, litio y conocimiento. Potenciales que podrían ser aprovechado, siempre que haya buena gestión para hacerlo. De eso ya no dependerá exclusivamente del hombre de la galera, sino de toda la dirigencia en su conjunto que debería asumir mayor compromiso con la ciudadanía que está reclamando mejores gestos. Aunque, por lo sucedido en la Cámara baja esta semana, al parecer la oposición sigue en otra cosa.



Diputados, un escándalo

Efectivamente, un bochornoso espectáculo brindó el último jueves la Cámara de Diputados de la Nación. La tensión que venía provocando la ocupación de los cuatro sillones que le corresponden al Consejo de la Magistratura -que se encuentra judicializado-, terminó en el desenlace provocado por Juntos por el Cambio, que al parecer apela a la misma fórmula que le dio éxito en 2015, la de tensionar al máximo cualquier situación. Estos legisladores reaccionaron en contra de votar el temario de inmediato y a mano alzada, lo que postergó la inclusión de cuestiones de privilegio como pretendía la oposición para alargar de manera indefinida la sesión.



El papel lamentable lo desempeñó Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, que hizo gestos obscenos contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Por este comportamiento del legislador que pertenece a un espacio que dicen hacer culto al respeto de las instituciones y a los derechos civiles, el Frente de Todos -que también quedó envuelto en este escándalo- promovió un pedido de expulsión, por inhabilidad moral y por haber incurrido en la violación de la Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre la violencia contra la mujer. Los referentes locales de Juntos por el Cambio guardaron un ruidoso silencio sobre lo sucedido.



Días complejos para Cristina

Cristina Fernández de Kirchner el martes, conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal N° 2, que la juzga por la causa de Vialidad. Recordemos que la fiscalía pidió condenarla a 12 años de prisión e inhibición perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina en su última defensa, había planteado que estaba sometida más que a un tribunal de lawfare, a un pelotón de fusilamiento. Fue al acusar que se inventaron hechos y acusó a la fiscalía de no tener pruebas en su contra. En ese contexto planteó que en el peronismo están las 20 verdades y por ello, dio a conocer lo que llamó las 20 mentiras de la causa Vialidad.



En Mercosur en medio de la tensión

Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández viajará a la ciudad de Montevideo, Uruguay, en la que asumirá la Presidencia Pro Témpore del Mercosur hasta junio del 2023. El cónclave se producirá en medio de las tensiones políticas que provocó Uruguay al decidir de manera unilateral, su ingreso al Acuerdo Transpacífico, que lideran Nueva Zelanda y Australia. No sólo es una medida inconsulta a los demás socios del Mercosur y por lo tanto fue rechazado, sino que va en dirección opuesta a lo que pretende el presidente argentino la de profundizar los mecanismos comerciales del bloque regional y al defender que las decisiones del bloque, deben ser tomadas por consenso de los países miembros.



Pensando en el 2023

De cara a las elecciones del año próximo, quien parece decidido a comenzar a acelerar la campaña es Horacio Rodríguez Larreta. Hasta ahora venía frenando el impulso de sus colaboradores que no veían la hora de salir con todo a la cancha, como confesó un colaborador del jefe de Gobierno de Caba en su visita a Misiones. Pero todos esperaban la señal para arrancar. En las últimas horas se mostró más decidido a dejar de hacer sólo recorridos y meterse más en campaña, tras avanzar con los primeros acuerdos con destacados referentes de la UCR que tendrían lugares estratégicos en esta jugada realizada para desplazar del centro de la escena a Patricia Bullrich que aseguran se estancó su candidatura y ante un poco probable intento de Mauricio Macri de ir por un nuevo mandato; de hecho, el ex presidente de Juntos por el Cambio como es su costumbre se tomó todo el tiempo para ir a mirar los partidos del Mundial en Qatar y olvidarse los problemas de los argentinos.



Trabajar en las áreas aduaneras

Misiones tiene la fe renovada en que se instale el próximo año áreas aduaneras especiales en todo el territorio provincial. Representó uno de los objetivos trazados por la conducción del Frente Renovador que, a través de sus legisladores y funcionarios, fue insistente para que se aprobara la iniciativa, primero en Diputados y luego en el Senado, para volver a convertirse en ley. Es que, como se recordará, ya había sido ley, pero en diciembre del 2020 el presidente de la Nación, Alberto Fernández la había vetado. De nuevo se intentó el año pasado contar con esta herramienta, aunque los diputados de Juntos por el Cambio decidieron dejar sin presupuesto a la Nación y al estar allí incluida la normativa de áreas aduaneras, no pudo volver a prosperar.



De esta manera, este es el tercer intento impulsado casi en soledad y con toda la fuerza por el Frente Renovador, con negociaciones que incluyeron tanto en el parlamento nacional como ante el Ejecutivo nacional. Así, la persistencia tuvo su primer fruto y, por lo tanto, representó un claro triunfo político para la renovación que trabaja alejado de los escándalos nacionales.



Esta semana fue publicado en el Boletín Oficial el Presupuesto nacional y quedó incluido el Artículo 121 que faculta al presidente de la Nación y a través del Ministerio de Economía presidido por Sergio Massa a constituir las áreas aduaneras especiales. Apenas arranque el próximo año entrará en vigencia el Presupuesto y con ello la posibilidad de que el presidente ponga en marcha esta iniciativa durante el año.



El mismo día de publicada la norma, el gobernador Oscar Herrera Ahuad tomó contacto con Massa, primero para manifestar agradecimiento al titular de la cartera económica quien en todo momento brindó apoyo y hasta asesoramiento como lo hizo especialmente durante su tarea como legislador para que tuviera curso y finalmente lograra la votación afirmativa en el parlamento argentino. Ahora, como se observó, está en manos de la cartera económica elaborar la reglamentación. Representa otro paso que debe darse y según el gobernador, observó muy buena disposición de Massa para transitar por ese camino.



Si bien, la ley deja abierta la posibilidad de creación de áreas aduaneras especiales donde el presidente lo considere, es decir en cualquier punto del país, Misiones tiene la firme esperanza de que se hará en esta parte del territorio, no sólo por ser el principal impulsor de iniciativa sino fundamentalmente porque sobran razones para concretar su aplicación en la tierra colorada al estar rodeada de dos países que cuentan con régimen impositivos sumamente competitivos, razón por la cual Misiones necesita de esta herramienta. Desde el gobierno provincial plantean que se busca un reconocimiento impositivo por las asimetrías económicas fronterizas.



No obstante, Herrera Ahuad aclaró que no sólo se trata de buscar beneficios fiscales, sino que de concretarse las áreas aduaneras especiales, se pretende priorizar la matriz productiva de la provincia y, de ser posible, convencer a la Nación de poner en vigencia el Artículo 10, una norma pensada para las pymes. De esta manera ambas normas, se sumarían con el fin último de abaratar los costos de bienes y servicios para los misioneros y favorecer a sectores productivos para exportar productos como la yerba, madera, té, tabaco y servicios vinculados a la economía del conocimiento, en definitiva, generar riqueza y transformar así a Misiones, en una provincia muy competitiva.



Más viviendas para Misiones

Misiones terminará el 2022 entregando viviendas e iniciará el nuevo año, construyendo nuevas unidades. Para lo primero, tiene previsto venir el 20 de diciembre el presidente Alberto Fernández para presidir el acto de entrega de unidades en Itaembé Guazú. Y, para lo que viene, en el 2023, Herrera Ahuad acordó con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, la construcción de un conjunto de viviendas. Será un total de 1.737 para distintos puntos de la provincia y 683 viviendas de mampostería para la ciudad de Posadas que comenzarán a ejecutarse a fines del mes de enero, también ubicadas en Itaembé Guazú. De esta manera, se avanza en una de las soluciones más demandas, por tener Misiones una alta población juvenil.