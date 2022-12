Ya prepara el festejo

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) fue el más rápido entre los 23 pilotos que formaron parte de la última clasificación del año que el TC Mouras disputó ayer en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. De este modo, el actual líder de la Copa de Oro dio otro paso hacia su consagración como el nuevo campeón de la divisional de la ACTC.



Apenas una sola vuelta le bastó al piloto de Puerto Iguazú para quedarse con su 5ª pole position en la categoría. Y lo hizo con una contundencia aplastante ya que le sacó una diferencia de 0s951 a su escolta Alfonso Domenech (Dodge). De este modo, estiró a 62,5 la diferencia en la punta de la Copa con respecto a Jerónimo Teti (Torino), que clasificó en la 4ª posición.



Así, el piloto del Dole Racing, que apostó por una setup diferente con la que afrontó los seis entrenamientos previos, quedó a un pasito de consagrarse. Es más, Bundziak podría asegurar el primer puesto en el minitorneo dependiendo del resultado de las series de hoy. Con llegar cuarto en la primera serie será campeón.



Además de Teti, el único piloto que aún cuenta con posibilidades matemáticas es Gaspar Chansard, que quedó a 67,5. De todas maneras, el piloto de Dodge clasificó en la 12ª posición a 1s719 del poleman.



“Muy contento porque encontramos el auto muy rápido y lo pude aprovechar al máximo. Sabíamos que era una sola vuelta y salió redonda. Dimos otro paso más para alegría del equipo, de la familia y de los sponsors. Somos competitivos hasta el final y eso es lo más importante. No queremos dejar nada librado al azar. Esperemos alcanzar el objetivo por el que trabajamos todo el año”, indicó Bundziak.



Finke fue 22° en el Pista Mouras

El piloto de Aristóbulo del Valle Héctor Finke Jr (Dodge) se ubicó en la 22° posición en la clasificación de la 16° y última fecha del TC Pista Mouras.



Finke Jr. salió en el primer grupo con el auto del AC Competición y se encontró con una pista muy sucia debido a los despistes que hubo. Así el misionero paró los cronómetros en 1:35.048 para la mejor vuelta al trazado de 3959 metros de extensión para quedar en la 22° posición sobre 27 participantes. La pole quedó en manos de Esteban Mancuso (Chevrolet).



“No fue un buen día, la pista se ensució muy rápido. Es más, me voy afuera porque cuando quiero frenar me encuentro con la pista sucia. Por suerte lo pude sacar y volver a clasificar, pero ya el auto tenía un poco de temperatura y cuide para no romper”, explicó Finke Jr.