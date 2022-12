Qué esperar de Países Bajos

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Países Bajos, rival de la Argentina en los cuartos de final, es un equipo joven armado con la experiencia del DT Louis Van Gaal y alejado de la tradición futbolística de la histórica Naranja Mécanica.



Si bien nunca salió campeón del mundo, el seleccionado neerlandés en 11 participaciones fue finalista en tres ediciones: 1974 (perdió 2-1 con Alemania), 1978 (cayó 3-1 ante la Argentina en tiempo suplementario) y 2010 (1-0 contra España).



Ningún otro seleccionado jugó tres veces el partido más importante del Mundial y no pudo obtener el trofeo.



De la mano de Van Gaal, uno de los exponentes más acabados de la depurada escuela futbolística neerlandesa, el conjunto Orange se metió nuevamente entre los mejores ocho equipos del Mundo con el octavo plantel más joven de los 32 que llegaron a Qatar.



Contrariamente a lo que dicta su tradición, dispone su mayor jerarquía de mitad de cancha hacia atrás, pero durante el torneo se destapó con tres goles el delantero Cody Gakpo, de 23 años, que juega en PSV y ya está en carpeta de los principales equipos de Europa.



El central del Liverpool Virgil van Dijk, de 31 años, es su figura indiscutida. Con ocho temporadas en la Premier League, el capitán integra la elite del fútbol mundial desde 2019 cuando coronó la Liga de Campeones de Europa y terminó segundo, detrás de Lionel Messi, en la votación del Balón de Oro y el premio Fifa The Best.



Países Bajos, octavo del ranking Fifa, complementa su muy buena defensa con otros futbolistas de jerarquía como Denzel Drumfries, Nathan Aké (Manchester City) y Daley Blind (Ajax), de 32 años y segundo más experimentado del plantel por detrás del tercer arquero Remko Pasveer, de 39 años.



En ofensiva, sus cartas principales son los futbolistas de Barcelona Frenkie de Jong (mediocampista) y Memphis Depay (delantero), quien apareció para abrir la victoria 3-1 contra Estados Unidos para clasificar a los cuartos de final de la Copa.



En el camino hacia Qatar, Países Bajos recurrió a Van Gaal, quien inició su tercer ciclo en abril del año pasado cuando el equipo, hasta entonces conducido por Frank de Boer, estaba comprometido.



El ex DT de Ajax, Barcelona, Bayern Munich y Manchester United encadenó cinco triunfos y dos empates en la carrera mundialista y selló el pasaporte al certamen.



En marzo pasado, el entrenador sensibilizó a todo el ambiente del fútbol tras comunicar su lucha contra un agresivo cáncer de próstata que lo obligó a pasar por 25 sesiones de radiación.



Su enfermedad no le impidió estar al frente de su país en un Mundial por segunda vez (fue tercero en Brasil 2014) con la particularidad de que es el entrenador de mayor edad (71 años).



Pase lo que pase, Van Gaal y su cuerpo técnico integrado por Edgar Davids dejarán el cargo y en su reemplazo asumirá Ronald Koeman.



En los cuatro partidos que disputó en la edición 22 de la Copa del Mundo, Países Bajos utilizó un esquema con cinco defensores, dos volantes y tres delanteros.



En el debut superó a Senegal en un partido trabado que se abrió con un error del arquero Mendy.



De hecho, la figura fue el arquero Andries Noppert, quien fue convocado por primera vez en septiembre y sin tener minutos se ganó la titularidad para el debut.



En la segunda fecha empató 1-1 contra la Ecuador de Gustavo Alfaro y si bien empezó con la ventaja lo pudo haber perdido en el segundo tiempo; y cerró la fase de grupos con un sólido triunfo 2 a 0 ante el anfitrión, que ya estaba eliminado.



En los octavos de final no hubo dudas y superó con autoridad a Estados Unidos por 3 a 1 para ganarse el lugar en los cuartos de final de Qatar 2022.

Controla tiempos y espacios

En el plano táctico/estratégico se puede decir que es un equipo que intenta controlar los partidos con la pelota. Suele jugar con 4-3-3, pero eventualmente puede utilizar la línea de cinco.



Controla bien el inicio de las secuencias con defensores que manejan muy bien la pelota y tiene un juego posicionalmente predeterminado y donde la velocidad se la da más la tensión de los pases que las carreras de los jugadores.



Se puede afirmar, entonces, que juegan bien y rápido porque lo que circula a alta velocidad es el esférico. Ataques organizados y mucha presión tras pérdida.

Van Gaal: “queremos ser campeones del mundo”

Louis Van Gaal, técnico de Países Bajos, aseguró que para el próximo partido “es bueno que sea una revancha” con Argentina.



El técnico neerlandés no se olvidó de la eliminación de su equipo en el Mundial Brasil 2014 cuando Argentina lo sacó en semifinales 4 a 2 por penales, en partido que había terminado igualado sin tantos.



“Jugué en 2014 contra Australia y fue difícil. Contra Argentina empatamos y luego perdimos en los penales, así que lo mismo es bueno que sea una revancha”, declaró el DT.



Respecto al triunfo de la jornada, el técnico de 71 años se mostró crítico con lo realizado por sus dirigidos. “Nuestro plan táctico fue bueno y hemos sacado beneficio, pero la posesión de pelota ha sido muy mala, hemos perdido muchos balones de forma innecesaria”, destacó.



Además, Van Gaal consideró que “nuestro objetivo es ser campeones del mundo”, aunque reconoció que “ese también (el deseo) del resto de las selecciones”



Por último el exmediocampista de Ajax declaró: “Tengo que sacar lo mejor del equipo y si somos los mejores no importa que tengamos a los mejores individuos, pero sí que seamos los mejores como equipo”.

Un viejo conocido con buenos y malos recuerdos

Argentina se enfrentará a Países Bajos en una Copa del Mundo por sexta vez y el saldo es parejo, con dos triunfos por lado en etapas eliminatorias y un empate en fase de grupos.



El último antecedente es favorable para la Argentina, ya que fue en la semifinal de Brasil 2014 donde el equipo de Alejandro Sabella eliminó por penales al seleccionado conducido por Van Gaal.



Luego de un durísimo 0-0, el partido continuó en la prórroga y después en los penales.



El remate decisivo de Maximiliano Rodríguez significó la clasificación de la Argentina a la final de un Mundial luego de 24 años.



“Cruzamos el Rubicón”, fue la frase que inmortalizó Sabella luego del partido.



En Alemania 2006, el cruce fue por la fase de grupos y terminó en un amistoso empate sin goles que les sirvió a los dos para avanzar a octavos de final.



El recuerdo más doloroso se remonta a Francia 1998, en el único cruce de cuartos de final que terminó en la despedida de la Argentina de Daniel Passarella tras perder 2-1 con el gol sobre el final de Dennis Bergkamp, quien definió con precisión luego de un enganche ante Roberto Ayala, ex defensor y ahora integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni.



El más importante y determinante de los duelos con la Naranja se dio en la final del Mundial de Argentina 1978.



El equipo de César Luis Menotti empató 1-1 en el tiempo reglamentario, pero en la prórroga Mario Kempes concretó su doblete y Daniel Bertoni selló el 3-1 para la obtención de la primera Copa del Mundo.



El primer enfrentamiento se produjo en el Mundial de 1974 y la Argentina no pudo hacer nada ante Rinus Michels y Johan Cruyff.



Luego de clasificar como segundo de Polonia, la Albiceleste, que volvía a un Mundial después de su ausencia en México 1970, inició la segunda fase en el grupo del Mundial alemán. En aquella ocasión, bajo una lluvia impiadosa, Holanda goleó 4 a 0.