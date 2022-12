Sampedrino realizó una colecta para niños de su tierra amada

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

En tiempos en los que la situación económica es complicada, las necesidades aumentan y es donde los gestos solidarios, por más pequeños que sean, se tornan valiosos para las manos de quienes los reciben. Tal como ocurrió en San Pedro, donde niños y niñas de tres establecimientos educativos serán beneficiados con el exitoso resultado de una campaña solidaria realizada en Buenos Aires en la cual estuvo involucrado un sampedrino.



Javier Szewczuk es oriundo de la Capital de la Araucaria y actualmente vive en Buenos Aires. De chico, junto a su familia, pasó por dificultades por lo que conoce lo que significa subsistir con escasos recursos. Poder retribuir a su pueblo era para él una asignatura pendiente. La iniciativa nació en el seno de la empresa de transporte de pasajeros Misión Buenos Aires, particularmente desde la línea 129, en la que trabaja.



En este caso, la propuesta de organizar una cruzada solidaria fue hecha por el delegado de la empresa y cuando pensaron a quienes asistir, el sampedrino no dudó en proponer que se junten donaciones para los más carenciados de su pueblo.



Con la asistencia de sus familiares que residen en el municipio, sondearon algunas escuelas a la que asisten niños con necesidades.



Fue así como comenzaron a difundir la iniciativa, a la que se sumaron los demás colegas de trabajo que contagiaron a sus familiares y amigos para armar una gran cadena solidaria.



La difusión en las redes sociales permitió llegar a muchas personas que supieron poner en valor la empatía.



“Difundimos con cartelitos en nuestros estados de redes sociales, contando que era lo que estábamos haciendo y comenzamos recibir donaciones. La mayoría del grupo trajo lo que tenía en sus casas y se sumaron vecinos, amigos, recibimos bolsas de ropas desde Mar del Plata, General Rodríguez, un colega organizó un evento en el que los alumnos colaboraron con cosas. La verdad estamos muy contentos por la positiva repercusión”, señaló Szewczuk.



El resultado no pudo ser mejor, recaudaron una cantidad importante de ropa, calzados, juguetes, alimentos y útiles escolares.



Una vez concluida la recaudación, desde la empresa se hicieron cargo de la logística para que las cerca de 200 bolsas con donaciones lleguen a su lugar de destino. Si bien los organizadores anhelaron viajar hasta la localidad para acompañar la entrega y compartir con los niños, por diferentes motivos no pudieron llegar.



Entonces tomó la posta la familia del sampedrino, fueron sus hermanos, allegados y su madre quienes -con enorme alegría- dedicaron tiempo para clasificar la mercadería y comenzar con la distribución.



Entre las escuelas escogidas se encuentran la 81 de Palmera Boca, 536 de kilómetro 27 y la 724 de Colonia Aster. De estas tres, la primera en recibir los donativos fue la 536, allí sus integrantes vivieron un momento repleto de satisfacción y agradecimiento.



Para que la distribución se concrete de manera ordenada, la mercadería fue separada por categorías. Por un lado, se separaron los alimentos, ropas y calzados; mientras que por otro, juguetes, guardapolvos y útiles.



Al momento de hacer entrega se va a seguir el mismo orden, el pasado jueves llevaron a la 536 los alimentos, el próximo martes las ropas y calzados -en ese caso los padres serán quienes escojan lo que les pueda ser útil-. Por último, los juguetes, útiles y guardapolvos, serán entregados con el inicio del ciclo lectivo 2023. El mismo cronograma se realizará en las otras dos escuelas, una vez concluyan con la primera.



Estás personas, de enorme corazón, también pusieron más que horas de trabajo en armar las bolsas porque también elaboraron facturas y chocolatada para compartir un desayuno con los alumnos.



Sobre formar parte de valiosa iniciativa, Verónica Szewczuk, madre de Javier, expresó: “Una emoción total al llevar las cosas junto a Ángel Mix, Araceli Mendoza y Facundo Szewczuk a los chicos del turno mañana, nos recibieron con mucho amor. Los padres agradecidos al igual que las maestras. Una nueva experiencia para nosotros, ver la sonrisa de un niño feliz llena el alma”.



Esta felicidad fue transmitida en imágenes a los organizadores, en especial al sampedrino, quien emocionado reconoció el esfuerzo de cada persona para esta noble causa.



“Es muy gratificante ser parte de esto, nosotros tuvimos la iniciativa pero hay mucha gente que es parte de esto. Es increíble la respuesta de la gente. No tenemos palabras para agradecer. Sé que no les va a solucionar la vida pero a veces un pequeño regalito es satisfactorio y genera alegría”, finalizó.