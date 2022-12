Alumnos de otras provincias dieron su final de grado

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La Facultad de Artes y Diseño de Oberá recibió a alumnos de la carrera Licenciatura en Música, que llegaron de diferentes partes del país a defender la tesis que prepararon para lograr el título y fue una defensa abierta al público. Estudiantes pudieron conocerse y darse un abrazo luego del dictado de clases vía online.



La Licenciatura en Música comenzó en 2007, en ese momento tuvo su primera cohorte o egresados en 2010, de allí siguen con el dictado en la Facultad de Arte y Diseño, ahora se reciben la corte 2020, donde la experiencia es todo virtual.



“En esta pandemia hicimos la modalidad nueva, que es virtual y no estaba prevista, entonces tuvimos alumnos inscriptos de diferentes provincias, como Corrientes, Chaco, Formosa, Buenos Aires”, explicó Rosana De Olivera, coordinadora de la Licenciatura en Música.



En este tiempo desde la institución educativa pudieron demostrar que la música puede dictarse en esta bimodalidad, sincrónica virtual y asincrónica virtual.



“Los alumnos llegaron a defender la investigación en una mesa pública, es una investigación que les llevo dos años y medio junto a sus compañeros, además del acompañamiento de los profesores”, manifestó De Olivera y agregó: “Lo que intentamos del NEA y desde Oberá es otorgar esa titulación de grado que no teníamos en la provincia y luego de muchos años podemos tener nuevamente acá”.



Mientras, la alumna Mónica Morales, que llegó desde Buenos Aires, explicó: “En realidad, antes de la pandemia estaba buscando estudiar licenciatura en Buenos Aires y buscando en Internet apareció FAyD y me anoté, la verdad que una experiencia maravillosa, recomiendo porque fue una experiencia increíble”.



Además, aprovecharon para conocerse en persona, porque en este tiempo fue todo virtual, “vinimos a conocernos porque la verdad fue todo virtual, en dos años nos vimos solo por la pantalla y ahora es bueno compartir el abrazo para cerrar esta cátedra maravillosa”, cerró Morales.