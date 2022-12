Se picó el clima político y no habría sesiones en el Congreso hasta el 2023

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

No se trata sólo de la semana extracorta que empieza mañana, en la que se descarta por completo cualquier actividad parlamentaria, sino de todo diciembre que tradicionalmente suele ser de intensa actividad con temas que quedaron pendientes. Es altamente probable que no vuele ni una mosca durante el último mes del año en los dos recintos parlamentarios y que no haya más sesiones en el Congreso de la Nación hasta el año próximo.



Es que con el fin de año explotaron las pasiones políticas en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el jueves de la semana pasada se pudo ver un capítulo bochornoso de la incapacidad de los diputados nacionales de superar grietas y abocarse a resolver las cuestiones que necesita el país.



El capítulo del jueves calificó como una de las jornadas más escandalosas en el recinto de la Cámara de Diputados con enfrentamientos verbales, gestos subido de tono y gritos sin frenos por parte de legisladores del oficialismo y de la oposición, durante la sesión preparatoria de elecciones de autoridades del cuerpo para el año próximo.



Luego del episodio, mediante un proyecto de resolución, el oficialismo pidió la expulsión del jefe del bloque macrista Cristian Ritondo, “por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitución Nacional” (ver Por sus gestos...).



​La presentación fue realizada por la diputada kirchnerista Mara Brawer con el acompañamiento de otros 25 legisladores del Frente de Todos.



En los fundamentos se acusó a Ritondo de haber despreciado “los principios y valores” de la Constitución Nacional. También se lo responsabilizó de haber violado la ley para erradicar la violencia contra la mujer.



Por su lado, desde el macrismo, también analizan la posibilidad de pedir la expulsión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, por haber “violado el reglamento” cuando prorrogó en tres oportunidades el comienzo de la sesión especial.



Además desde Juntos por el Cambio advirtieron que solicitarán una nueva sesión preparatoria para antes del sábado 10. Algo que a todas luces no prosperará.



Más allá de las acusaciones de uno y otro lado, lo cierto es que se picó la relación que venían hilvanando entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados.



Esa relación atraviesa hoy su peor momento, frente al inicio de un año electoral que tensará aún más la cuerda.



Reunión entre Moreau y Fernández

Luego del escándalo de la sesión preparatoria del jueves pasado, el gobierno nacional salió a bancar a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y a criticar fuertemente a la oposición por “trabar una sesión en la que también se debían crear un conjunto de universidades en todo el país” .



El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se comunicó con la diputada Moreau después de las agresiones de Juntos por el Cambio y acordaron reunirse para definir la agenda oficial en un Congreso que quedó al borde de la parálisis.



El presidente Fernández y la diputada Moreau se encontrarán en los próximos días para proyectar la estrategia del gobierno nacional para lo que queda de diciembre y para el período de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo debe enviar un listado de temas a tratar para los meses de verano, en el contexto político en el que las posibilidades de aprobar leyes se reducen a su mínima expresión.



Cabe recordar que el presidente prorrogó las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre de este año.



Luego de esa fecha comienza el período de sesiones extraordinarias.



Desde el gabinete nacional salieron en bloque a respaldar a la presidenta de la Cámara Baja.



“El macrismo tiene una línea de conducta, es innegable. El año pasado nos dejaron sin presupuesto, por ejemplo para que hagamos 167 obras en universidades de todo el país. Igualmente estamos ejecutando y terminando todas esas obras a muy buen ritmo. Los peronistas creemos en la educación pública; ellos no. Ahí se ven claramente los dos modelos de país” señaló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Por sus gestos obscenos, pidieron la expulsión de Ritondo

El Frente de Todos pidió la expulsión de Cristian Ritondo de la Cámara de Diputados luego de los gestos obscenos que realizó durante la sesión del jueves contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau. Las expresiones de violencia y la maniobra de los legisladores de la oposición, que lograron frenar la designación de autoridades en la Cámara y la creación de nueve universidades nacionales, recibió además un amplio repudio por parte de funcionarios y dirigentes del oficialismo.



“Una vez más, la misoginia y la violencia machista se presenta ante la falta de argumentos políticos”, expresó la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina. Ritondo no sólo no pidió disculpas sino que justificó su comportamiento y, en modo contrataque, el PRO analiza pedir que sean expulsados Moreau, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.



En medio de un fuerte rechazo al escandaloso show montado por Juntos por el Cambio, la diputada Mara Brawer presentó un proyecto de resolución para pedir la expulsión del titular de la bancada del PRO. En el texto, la legisladora argumenta el reclamo en “inhabilidad moral” y por haber incurrido en la violación de la Constitución Nacional y la Convenció Interamericana sobre la violencia contra la mujer. “Lo de Ritondo es gravísimo: un diputado nacional haciendo el gesto obsceno de la violación con los dedos de la mano y después a los gritos en el recinto usando el gentilicio ‘venezolana’ como insulto merece su expulsión. Es xenófobo, misógino, racista y machista”, aseguró Brawer.



En los fundamentos del pedido se expresa que la violencia política puede ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política siendo especialmente grave cuando ocurre en espacios trascendentes para la vida democrática como el Congreso.



Y agrega que existen sobradas pruebas para incluir el comportamiento ofensivo y violento del diputado Ritondo en estas configuraciones: “Esta gestualidad es digna de un varón violento más que de un representante del pueblo”.

El Senado también en modo inactivo

Luego de la sesión de mediados de noviembre en la que la Cámara de Senadores convirtió en ley el presupuesto nacional 2023, prácticamente no hubo actividad de comisiones y menos aún proyecciones de sesiones en la cámara alta.



El calendario parlamentario de la Cámara de Senadores se encuentra hasta ahora con todos los días libres hasta fin de mes.



“No hay actividad”, responden los senadores consultados. “La única agenda que hay tiene que ver con actividades culturales, está todo paralizado porque el oficialismo no llama a ninguna comisión”, disparan desde la oposición.



Esta falta de actividad parlamentaria está dejando en modo pausa la agenda kirchnerista que incluía entre otras cuestiones la modificación de la ley de consultas populares y la iniciativa de ‘refuerzo de ingreso’ que busca reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.



Parte del parate que vive el Senado de la Nación es consecuencia de que al Frente de Todos hoy se le complica conseguir el número para lograr el quórum necesario para convocar a sesiones y para aprobar leyes.



Esa falta de números se debe a la ausencia del senador José Mayans, quien sigue recuperándose de una dolencia que lo tendrá fuera de la actividad por lo menos hasta que se inicien las sesiones ordinarias en marzo del 2023, y la del senador Sergio Leavy, que está con licencia hasta mediados de diciembre.