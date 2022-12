Ecuador resiste el pedido de asilo para Pesantes

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no tiene intenciones de avalar el pedido de asilo presentado por la Cancillería de Argentina a favor de María Ángeles Duarte Pesantes, condenada a ocho años de prisión por haber cobrado sobornos cuando era ministra de Transporte y Obras Públicas durante el mandato de Rafael Correa.



Duarte Pesantes se encuentra en la embajada de argentina en Quito desde agosto de 2020, tras probarse su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces ministra de Transporte y Obras Públicas.



Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.



Correa fue condenado en esta causa y se fugó al exterior, mientras que Duarte Pesantes eligió entrar a la embajada de Argentina y solicitar asilo al gobierno de Alberto Fernández. La ex ministra de Correa está en la residencia diplomática sólo para escapar de la sentencia de prisión que dictó la justicia de Ecuador.



Un coletazo

Sin embargo, los medios ecuatorianos dudan que Lasso permita el salvoconducto que haga que Duarte Pesantes pueda salir del país, ya que si ese trámite avanzara, quedaría en la misma situación Rafael Correa, también prófugo tras su condena por haber recibido sobornos de compañías privadas y asilado en el exterior.



En el caso de Correa, Bélgica fue el país que le dio asilo, Ecuador reclamó la extradición, pero no tuvo éxito. El gobierno ecuatoriano sostiene que los funcionarios condenados “por delitos comunes”, no pueden ser pasibles de asilo político y deben responder ante la Justicia.