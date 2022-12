Blangladesh, el país con hinchada argentina

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

En Bangladesh hay 80 millones de personas que hinchan por la celeste y blanca, el doble de habitantes argentinos. El grupo que reúne a los hinchas argentinos en Bangladesh (AFFBD) se creó en 2013 ya que la mayoría de los bangladesíes apoyan a nuestro país.



El furor de los bangladesíes por la Selección y por Lionel Messi en el Mundial de Qatar comenzó con la admiración por las hazañas de Diego en la Copa de 1986, lo que consideraron una reivindicación “del fútbol del tercer mundo sobre el tradicional dominio europeo”.

Con cada partido de la Selección, 80 millones de personas celebran en las calles.

Asia es un continente enorme que no muchos viajeros conocen en profundidad más allá de países como Tailandia, Vietnam o la India por ejemplo. Hay naciones que no se mueven en el “mainstream” como puede ser Bangladesh, y por ese mismo hecho ya tiene un punto positivo a la hora de decidir a dónde viajar.



Bangladesh es uno de los países más poblados del mundo con más de 140 millones de personas. Al igual que sus vecinos indios, Bangladesh fue una colonia inglesa y después formó parte de Pakistán hasta que en 1971 se conformó como país propio.



Mezquita de las estrellas

Aunque la mayoría está acostumbrada a ver estrellas solo por la noche, una visita a la Mezquita de las Estrellas, conocida por los lugareños como Tara Masjid, está llena de muchas vistas celestiales. Esta impresionante mezquita fue construida en la primera mitad del siglo XIX, y tanto su interior como su exterior están cubiertos por cientos de coloridos mosaicos de estrellas que le han dado su nombre.



Una piscina reflectante blanca que rodea una estrella blanca masiva está ubicada frente al impresionante exterior de la mezquita. Casi una docena de arcos guían a viajeros y adoradores por igual a las impresionantes cúpulas de mármol blanco de esta emblemática estructura religiosa que seguramente será un punto culminante de cualquier visita a Old Dhaka.



Puerto de Sadarghat

Este bullicioso puerto fluvial en el corazón de Dhaka es uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Unos 500 pasajeros llegan cada hora del día y se embarcan en las eclécticas calles de la ciudad que se encuentran con el muelle. Los viajeros pueden aventurarse en el puerto, donde los fotógrafos dicen que es posible pasar el día tomando fotos de los cientos de barcos grandes y pequeños que se abren paso por las aguas circundantes. Los viajeros aventureros pueden alquilar un bote de remos y hacer un viaje a través de las negras aguas del río Buriganga. Los visitantes coinciden en que sus diversos mercados, vistas increíbles y acceso a la vida de los lugareños lo convierten en un destino entre los viajeros que buscan experimentar la verdadera Dhaka.



Ahsan Manzil (Palacio Rosa)

Una vez que fue la residencia oficial de la familia Nawab, esta majestuosa estructura roja fue construida a mediados y finales del siglo XIX. Este impresionante palacio fue dañado y abandonado después de un tornado en 1888. Khwaja Abdul Gani y su hijo trabajaron incansablemente para resucitar y reconstruir las estructuras que se consideraron demasiado peligrosas para habitar, lo que resultó en el nacimiento de lo que hoy es, designado como nacional museo.



Ampliamente reconocido como uno de los íconos arquitectónicos más importantes de la nación, el palacio está dividido en dos partes conocidas como los lados este y oeste. Su cúpula octogonal única sirve como la cúspide del palacio y se considera la característica más significativa de la estructura. Los lugareños dicen que fue diseñado para parecerse al capullo de una flor de loto. Los viajeros encontrarán en exhibición una increíble colección de fotos de las 23 habitaciones del palacio tomadas en su día de heno, así como retratos familiares y otros artefactos nawab.



Sonargaon

La ciudad en la ladera de Sonargaon es una de las capitales más antiguas de Bengala y alberga una historia diversa que se extiende en el tiempo, a través del dominio hindú, mogol y británico. Los visitantes pueden ver la evidencia de este pasado ecléctico mientras deambulan por las calles, donde las ruinas antiguas de un pasado rico yuxtaponen estructuras europeas más modernas.



Los viajeros pueden explorar los pueblos y ciudades que conforman este impresionante destino a bordo de un rickshaw local, que se puede alquilar por una tarifa diaria única. Los conductores transportarán a los visitantes a algunos de los sitios clave de la zona, como la Mezquita Goaldi, la Tumba del Sultán Ghiyasuddin Azam Shah y el Santuario Shiva. Aquellos que busquen artículos memorables para llevar a casa harán una parada en la tienda de regalos del Museo de Artesanía y Arte Folclórico dentro del museo Sadarbari, que vende docenas de artículos locales hechos a mano.



Lagos de Bhatiari

Los viajeros que busquen vistas por excelencia de la Bahía de Bengala las encontrarán en Vatiary Lake. Ubicado a las afueras de la ciudad de Chittagong, este increíble cuerpo de agua alberga algunas de las mejores zonas de pesca de la zona, así como algunas de sus mejores vistas. Los visitantes intrépidos pueden pasear hasta el famoso Sunset Point y disfrutar de las vistas épicas de los rayos dorados que se sumergen bajo el horizonte. Los viajes en barco organizados, las lecciones de pesca y los caminos sinuosos y transitados perfectos para andar en bicicleta hacen de este un destino para los amantes de la naturaleza.



Playa de Patenga

A pesar de su nombre, Patenga Beach no es un lugar para nadar. Los muros de concreto y los bloques de cemento gigantes colocados a lo largo de la costa para evitar la erosión hacen que las playas de arena sean en su mayoría obsoletas. Aún así, los viajeros encontrarán vistas impresionantes, restaurantes sabrosos y muchos comerciantes que venden productos locales (incluido el alcohol). Y los residentes dicen que no hay mejor lugar para encontrar comida callejera barata y deliciosa.



Dado que Patenga Beach no es ideal para nadar, los viajeros tienden a llegar a la orilla temprano en la mañana y al atardecer, cuando las increíbles vistas del amanecer y el atardecer atraen a todos al agua. Un ambiente relajado con muchas palmeras y botes de pesca hace que este sea el lugar ideal para capturar la belleza de la madre naturaleza en su máxima expresión.

El país está envuelto por más de 700 ríos con orillas hermosas.