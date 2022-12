Icardi llegó al país con toda la familia, para estar con Wanda

domingo 04 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Después del escándalo por la falsa reconciliación con Wanda Nara, Mauro Icardi aterrizó en Buenos Aires con sus dos hijas, los tres varones de Maxi López y la mascota familiar. Los paparazzi lo sorprendieron en Ezeiza con cara de muy pocos amigos, ya que sabe que está en boca de todos por sus reiterados escándalos con la mediática.



El futbolista del Galatarasay turco intentó esquivar a la prensa y se retiró con los chicos por una puerta alternativa. Luego cargó las valijas en una combi y le pidió al chofer que los llevara a su casa, donde se reencontrarán con la modelo, que hasta este viernes habría estado en el departamento de la Avenida del Libertador con L-Gante.



Con esta visita, Wanda Nara celebrará sus 36 años -el próximo 10 de diciembre- en compañía de todos ellos. Sin embargo, tiene muy en claro que con Icardi ya no hay vuelta atrás en el plano amoroso, y su círculo íntimo ya comenta que está muy enamorada del músico de cumbia 420.



“No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, escribió Mauro Icardi en sus redes sociales la semana pasada. Sin embargo, sus seguidores desconfiaron del posteo romántico y le dijeron que no podía caer tan bajo, ya que ella le había pedido el divorcio.



Horas después, la mayor de las hermanas Nara se vio obligada a romper el silencio y contar su verdad. “Intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”, sostuvo.