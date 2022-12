Ni el mal tiempo apagó la llama litoraleña

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Tarde pero seguro, el Litoral volvió a celebrar. Pese a las inclemencias del tiempo, con el pronóstico en contra y aisladas lluvias que afectaron la tarde y noche de ayer a la capital misionera, la segunda luna festivalera de la 53ª edición opacó al mal tiempo y se celebró a pura fiesta y con gran concurrencia, a orillas del Paraná.



El evento largó casi dos horas después del horario pautado ya que debieron reacondicionar las instalaciones y equipos tecnológicos. Mientras, afuera, desde las 19, el público realizó una larga fila desde las puertas del Anfiteatro Manuel Antonio Ramirez hasta el Parque Paraguayo.



Bajo paraguas y pilotos, cubriéndose de las lloviznas y algunos cuidando sus trajes y atuendos típicos, esperaron ansiosos sobre el playón. Por momentos impacientes, uniéndose en aplausos para pedir que se abran las puertas y por otros esperando que el cielo no volviera a aguar la fiesta, decidieron plantarse en la entrada y hacerle frente a la incertidumbre. “Estamos esperando. No nos vamos porque tenemos muchas ganas de bailar. Queremos que salga el festival”, expresó Rosa, en la fila junto a su esposo Santiago.



“Venimos todos los años, estamos haciendo fuerza para que el mal tiempo se vaya, el festival se hace o se hace”, destacó, por su parte, Andrés, vestido de gaucho, junto a sus amigos de ballet.



Finalmente, las luces del Alcibíades Alarcón se encendieron y el público comenzó a colmar las gradas. “Un aplauso de aliento para todos los que se bancaron la lluvia y esperaron afuera. El festival sale, la antorcha no se apaga”, resumieron los locutores.



Este año, con el lema ‘El Festival es Mundial’, los colores patrios se enaltecieron más que nunca. En las gradas brillaban banderas, camisetas argentinas y trajes típicos; cantos, sapucays y euforia mundialera. Los misioneros aprovecharon el evento para honrar sus raíces e identidad disfrutando a lo grande y alentando a la Selección.



Mientras, en el escenario, tras la cuenta regresiva, empezaron los primeros números de la noche. Por la tardanza y el mal tiempo, se modificaron y bajaron algunos artistas y números de la grilla. Sin embargo, la noche transcurría con variedas propuestas artísticas.



Los niños de Cri Cri Producciones fueron los encargados de subir el telón. Primero con una presentación alusiva a la película Encanto, de Disney, llevándose los primeros aplausos del público. Y seguidamente, el elenco de adolescentes presentó una coreografía de baile referida a la película High School Musical, también cantada en vivo.

Sonkoy despertó los primeros sapucays, avivando el clima de fiesta. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Luego, la banda Sonkoy se presentó en escena despertando algunos sapucays y los primeros zapateos del público. Con chacareras y un tinte electrónico, avivaron a los presentes. Les sucedió el Ballet Zambra, con una presentación que animó al público a bailar, comprtiendo chamamé y zapateo.



Para el resto de la noche se aguardaba, si el tiempo lo permitía, la presentación de Patricia Silvero, Susana Moreno, Los Encina, Os Gauchos, Tarragó Ros, Rulo Grabovieski, Chango Spasiuk y Ahyre.



Es que anoche, pese a las dificultades sorteadas, el Litoral vivió a pleno su máxima fiesta, abriendo la grilla de festivales nacionales de cara al verano 2022/2023 y celebrando nuestra idiosincrasia.

Programa

Hoy

Los Alonsitos

María Ofelia

Sergio Galleguillo

Grillos Sinfónicos

Ballet de Adultos Municipalidad

Orquesta Folklórica Provincial

Ballet Folklórico Municipal

Los Piepe

Maestros Chamameceros

Ballet Corazones Libres

Lira Verá

Ballet Escuela Superior Danzas de la Provincia

Los Núñez

Ballet Folklórico Municipal

La Guitarreada

Gente de Ley

Rulo Grabovieski y los 4 ases



Mañana

Luciano Pereyra

Juan Fuentes

Cecilia Pahl

Los de Imaguaré

Festival Infantil de danzas Guaynamérica Danza

Coro de Niños del Parque del Conocimento+ Late

Músicos Populares Misioneros Orquesta Folklórica Municipal Los Menchos del Chamamé Andrés González

Vanesa Avellaneda

Gabriela Zabal

Los Tekis hicieron bailar a todo el anfiteatro

Sin dudas, Los Tekis fueron el número más esperado de la noche. Foto: Sebastián Velozo

La primera noche de fiesta se vivió a pleno. Pese a que el anfiteatro posadeño no llegó a colmar su capacidad máxima, la fiesta se desató con música y baile tanto del Litoral como del Norte argentino.



Sin dudas, uno de los números más elogiados de la noche fue la presencia de Flor Paz, que viene de un linaje de artistas y conquistó a todos con su presentación. La joven santiagueña, hija del líder de los conocidos Manseros Santiagueños, se emocionó frente al público al subir al Alcibíades Alarcón y celebró la oportunidad de ser parte de la grilla de esta edición 53. “Estoy feliz y agradecida de estar aquí, el público misionero es muy cálido y me llevo una de las mejores noches de mi vida”, dijo la cantante, que hizo emocionar al público con algunas zambas y chacareras.



“Es muy importante que las mujeres también tengamos espacios en estos festivales, el cupo femenino en el escenario es imprescindible y hoy me siento muy feliz de estar ocupando este lugar”, agregó la joven, que fue acompañada en escena por músicos hombres en su banda, pero con su música brillaron las mujeres bailarinas, con un número especial de malambo y bombo, avivando al público femenino y pisando fuerte el escenario.

Los Mitá llevaron alegría al escenario con sus canciones más polpulares. Foto: Sebastián Velozo



Otra de las presentaciones destacadas de la noche fue el show de Los Mitá. Jugando de locales, el público cantó sus canciones litoraleñas que hablan de la vida en la chacra y homenajean las costumbres de la colonia, las comidas típicas y las fiestas de pueblo.



Casamiento en la colonia fue el tema más pedido por el público y, cuando sonó en el escenario, todos los presentes saltaron de las escalinatas y se dispusieron a bailar.



“Qué lindo que el público apoye a los artistas locales, qué felices nos sentimos de estar acá una vez más para recibir todo este amor y para vivir juntos esta gran fiesta”, detalló durante su presentación el Bichy Vargas, líder de la banda oriunda de Picada Indumar.



El número más esperado

Por su parte, Los Tekis fueron el espectáulo central de la jornada. Con hinchada propia que alentó con banderas, carteles y muchos gritos, los carnavaleros llegaron al escenario sintiendo la euforia del público.



Con la algarabía que los caracteriza y un poco de sabor a cumbia popular, brindaron un show completo, con tambores, fuego, papelitos al aire y una alegría sin fin.



“Bailemos al ritmo de los Tekis, gracias a todos por acompañarnos”, dijo el cantante de la banda que se encargó junto a sus compañeros de enseñarle al público algunas coreografías para que todos dancen al son del carnaval.



Sus canciones, además de avivar el clima festivo, también intentaron despertar conciencia social y amor por la Madre Tierra.



De esta manera, la primera antorcha litoraleña alentó el clima festivo y despertó a un público que esperaba volver al anfiteatro para honrar sus tradiciones.