Capturaron en Entre Ríos al prófugo acusado de intento de femicidio

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

En un control caminero de Entre Ríos próximo a Buenos Aires, en la madrugada de ayer fue capturado el joven de 24 años que intentó asesinar a su pareja (17) en una chacra ubicada en Itacaruaré. Iba de acompañante en un camión de carga y fue demorado hasta la llegada de comisión policial que salió de Posadas para buscarlo.



Sobre el kilómetro 119 de la ruta nacional 12 se encuentra el puesto caminero Brazo Largo donde Agustín D. R. (24), minutos antes de las 4 de la madrugada, fue identificado a raíz del radiograma emitido por la Comisaría de Itacaruaré de la Policía de Misiones, según manifestó el oficial de control que solicitó la documentación al conductor y al acompañante del Scania G380 con semirremolque en el que viajaba el implicado en dirección a Buenos Aires.



El personal policial solicitó los permisos para circular, tanto el legal como personal, en los que constataron que ambos ocupantes eran mayores de edad, domiciliados en las localidades de Apóstoles y San Javier. En ese contexto, detectaron que quien iba de acompañante era el hombre intensamente buscado por la Justicia misionera, particularmente por el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, por el presunto delito de “lesiones leves calificadas, secuestro y abuso sexual gravemente ultrajante e intento de femicidio”.



Por ese motivo, los uniformados comunicaron la situación al Juzgado de Garantías y Transición Dos de Gualeguaychú. Las autoridades del mencionado organismo ordenaron la inmediata detención del hombre y que se lo traslade a la Jefatura de esa ciudad para luego ponerlo a disposición de las autoridades de la Justicia de Misiones.



El operativo

En conversación con El Territorio, el responsable operativo de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, Cristian Van Derdonckt, manifestó que, cerca de la medianoche del jueves recibieron un comunicado de la Policía de Misiones dirigido a la Jefatura de Policía de la provincia de Entre Ríos, relacionado a la búsqueda del prófugo Agustín Alberto D. R. (24).



“Se toma conocimiento de que este ciudadano, supuesto partícipe del hecho ventilado y de público conocimiento, se vendría desplazando por la ruta nacional 14, por la autovía José Gervasio Artigas, en sentido Norte- Sur ya en la provincia de Entre Ríos, presumiblemente hacia la provincia de Buenos Aires”, explicó.



“A partir de ese momento, se inician los operativos intensificando el control porque se había ventilado un transporte de carga de una empresa de Garupá, de la provincia de Misiones, en el cual se estaría desplazando así que todo se orientó a localizar este rodado, primeramente, a la altura de la localidad entrerriana de Concordia, siempre por la autovía Gervasio Artigas con el puesto caminero que se encuentra ahí. No se da con este rodado entonces, inmediatamente, se irradia a todos los puestos camineros de la provincia de Entre Ríos”, relató.



Fue en el departamento Islas del Ibicuy, en el puesto caminero Brazo Largo, sobre la ruta nacional 12, donde proceden a la detención de la marcha del camión “corroborando que efectivamente el señor D. R. se encontraba como pasajero de éste transporte”.



Con respecto al conductor del rodado, Van Derdonckt comentó: “El personal policial que interviene consultó al estrado judicial si correspondía el secuestro preventivo de la unidad y la detención del camionero. La Justicia determinó que no, que se lo notificara al conductor y que se le libre una cédula de citación para comparecer en primera instancia en carácter de testigo y el vehículo continuó su marcha hacia la provincia de Buenos Aires”.



Quién es el detenido

Según supo este medio, Agustín D. R. (24) es el mayor de cinco hermanos que fueron criados por su abuela materna en el barrio Niño Jesús de San Javier. Algunas personas de la zona lo describieron como un joven callado y reservado.



“Yo le conocía al chico de vista, era medio raro. Le vi una vez con la chica acá cerca, en el kiosco”, comentó una joven a este matutino.



Asimismo, la misma persona refirió que uno de sus hermanos se encuentra formándose en el Ejército Nacional mientras que él se desempeña como carpintero, trabajo al cual se dedica su padre.



Sin embargo, tanto la madre de la víctima como la propia víctima y una persona allegada de él comentaron que hace más de un año el joven dejó el oficio, aparentemente por el consumo problemático de estupefacientes.



“La abuelita le daba comida porque él no trabaja. Hacía changuitas, pero la mayoría es para el vicio. Él aspira el polvito y el que se hace el cigarrito también”, aseguró la madre de la joven agredida.



“Yo le dije que le deje de joder a ella (su hija) porque ella es menor y yo le iba a denunciar. Le decía que le deje, pero él me decía que se iba a matar”, expresó.



Por otro lado, aseguró que la familia del muchacho le mentía sobre la situación de la pareja: “Yo le pregunté a la abuela de él si ellos estaban bien y me dijo que sí, que cualquier cosa me avisaba. Yo confié que estaba bien, pero me mintieron. Si mi hijo golpea a mi nuera, yo no voy a tapar”, aseveró.



Intento de femicidio

El hecho que tuvo trascendencia nacional se trató de un intento de femicidio a una joven (17) oriunda de San Javier. El implicado, Agustín D. R. (24), la había llevado a la fuerza a una chacra familiar y durante más de tres días la sometió y violentó de diversas maneras al punto de obligarla, bajo efectos de psicofármacos, a cavar un pozo para su propia tumba donde efectivamente la enterró.



Al día siguiente de aquel episodio, en el cual la muchacha logró salir de la tumba por haber puesto las manos sobre la cara y con esa fuerza deshacerse de la tierra que yacía sobre su rostro, pudo huir a pie por un monte que se encuentra detrás del predio y, tras varios kilómetros, se encontró con una casa y una familia que la recibió y le brindó ayuda para poder volver a la casa de su madre.