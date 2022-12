A un paso del ansiado sueño

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Motivado y con el plantel en óptimas condiciones, Oberá Tenis Club (OTC) se medirá esta noche ante San Martín de Corrientes, en una de las semifinales de la Liga Sudamericana de básquet que se disputa en la ciudad de Buenos Aires.



El partido se jugará desde las 21, en el estadio de Obras Sanitarias. Previamente, a partir de las 18.30, se medirán Baurú de Brasil y Titanes de Colombia.



Los ganadores de esta jornada se enfrentarán mañana por el título sudamericano.



El Final 4 quedó conformado con los equipos que ganaron dos juegos en la instancia de cuartos que comenzó el último miércoles.



El Celeste y Titanes de Barranquilla clasificaron de manera invicta a semis, por lo que dispusieron de un día más de descanso respecto a los dos otros dos semifinalistas, un dato no menor considerando el desgaste de una competencia de altísimo nivel.



En la primera fecha del Final 8 el representante misionero se impuso por 78 a 56 ante San Martín, el mismo rival de esta noche, pero no por ello deberá subestimar a un equipo de probada jerarquía.



En tanto, en el segundo partido batalló para derrota a Boca por 72 a 68, con una gran actuación del estadounidense Charles Mitchell, goleador con 25 puntos.



Precisamente, el pivote viene siendo el goleador Celeste en la Liga Nacional y también lo fue en los dos partidos del Final 8, donde promedió 17 puntos por juego; mientras que el base y escolta Jonathan Maldonado aportó 15 por partido.



El entrenador Fabio Demti contará con el plantel completo, ya que no se reportaron lesiones.



Premio al esfuerzo

Luego del triunfo del jueves ante Boca y la clasificación al Final 4, el base y capitán de OTC Nicolás De los Santos brindó su óptica sobre en el gran momento del equipo.



“Sabíamos que iba a ser duro porque Boca es un gran rival, pero creo que defensivamente estuvimos muy duros, muy concentrados y nos pudimos llevar el partido. Este grupo tiene un hambre increíble, son jugadores con mucho carácter que este año vinieron a Oberá a demostrar que pueden jugar la Liga”, remarcó.



También ponderó la actuación de Mitchell, un interno con muchos recursos, ya que desnivela cerca del aro y tiene buena mano desde larga distancia.



“Charles es la primera vía de gol. Es un jugador que entiende el juego y cada vez nos sentimos más cómodos con él”, remarcó.



Pero más allá de los lucimientos personales, el base destacó el compromiso defensivo.



“La clave estuvo atrás, porque dejar a Boca en 68 puntos, que tiene gol en todas las manos, fue muy meritorio”, destacó.



De los Santos valoró el esfuerzo el equipo, del cuerpo técnico y la dirigencia, tridente indispensable en que se sustenta el éxito.



“El club se lo merece porque está haciendo un trabajo increíble y estar entre los cuatro mejores de Sudamérica es algo increíble. Desde el presidente Sergio (Feversani), para abajo, es increíble lo que laburan”, destacó.



Como en los partidos previos, el público en general podrá observar la semifinal en el estadio de OTC en pantalla gigante, con entrada gratuita.