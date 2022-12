Brasil cuidó piezas y Camerún lo aprovechó

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

En uno de los partidos que va a quedar en la historia de los mundiales, Camerún derrotó a Brasil por 1-0 y dejó una de las mayores sorpresas de Qatar 2022. Los africanos recordarán de por vida esta Copa del Mundo gracias al tanto de Vincent Aboubakar, quien con un cabezazo venció a Ederson y sentenció el duelo.



Brasil no necesitaba grandes adornos para sellar su pase como primera de grupo y no se esforzó en exceso ante una Camerún que se llevó el triunfo en el tiempo añadido, pero que se quedó en la orilla de clasificarse por la victoria de Suiza ante Serbia en el Mundial Qatar 2022.



Los africanos soñaron con el pase y, aunque no dependía de ellos y el triunfo suizo les apartó de los octavos, se llevaron una tremenda alegría al vencer, por primera vez en un Mundial y por segunda en su historia, a la pentacampeona.



El cabezazo de Aboubakar en el tiempo de descuento certificó el triunfo camerunés que impide que Brasil se marche invicta de esa fase de grupos.



Con la tarea hecha y la primera posición prácticamente imposible de perder, Brasil rotó a la mayoría de titulares y casi se lleva un susto. Tite realizó nueve cambios respecto a la victoria contra Suiza y se encomendó a los suplentes para pasar el casi trámite ante Camerún.



En este contexto, en el qu lo que se buscaba era atrevimiento para gustar a los ojos de Tite, que tiene un once titular bastante definido, dos hombres sobresalieron: Antony y Martinelli. El primero intentó gambetear, hacer ese juego que en el Manchester United desespera a Erik Ten Hag por su poco pragmatismo. Forzó alguna amarilla, levantó algún aplauso, pero estuvo demasiado intermitente en una Brasil muy plana, más aún que en los partidos anteriores.



Quien sí destacó fue Martinelli, avispado para discutir la titularidad de Vinicius si éste se despista. Fue el que más peligro llevó sobre la meta de Epassy, el sustituto de André Onana en la selección, y lo llevó por todos los flancos. Con un cabezazo a centro de Fred que sacó el meta a bocajarro, con un disparo desde fuera del área, con tres rivales persiguiéndole y con un disparo con rosca, ya en la segunda mitad, que despertó la palomita a mano cambiada de Epassy.



Camerún, que necesitaba el triunfo para pasar, fue arriesgando más con el paso de los minutos. Esto abrió los espacios para los veloces brasileños, pero también habilitó que por acumulación e insistencia cayera alguna ocasión, como un remate de Aboubakar en caída que se marchó rozando el palo.



El delantero fue el catalizador de la victoria africana, con un sublime cabezazo en carrera que dejó paralizado a Ederson. Un tanto que le costó la tarjeta roja, porque recibió la segunda amarilla al quitarse la camiseta.



La derrota metió miedo a Brasil, que, de haber habido un gol más de Suiza, hubiera pasado como segunda de grupo.