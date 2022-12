Aduana detectó estafa con test de Covid vencidos

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

La Aduana denunció una maniobra de sobrefacturación luego de detectar que se exportaron test de Covid-19 con fechas de vencimiento alteradas para reimportarlas.



Se trata de tres firmas que inflaron su ganancia a través de la importación de 34.000 unidades para diagnosticar coronavirus que tenían etiquetas apócrifas y ocultaban sus fechas de elaboración y vencimiento.



De acuerdo al organismo que conduce Guillermo Michel, el mecanismo fraudulento generó una salida de U$S 272 mil, ya que se simuló “una exportación desde Zona Franca con un valor unitario de U$S 2 para luego reimportar la mercadería desde el país vecino a U$S 10 por unidad, lo que implica una sobrefacturación del 500%”.