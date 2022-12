Scaloni pidió “dejar a un lado el favoritismo”

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

El técnico Lionel Scaloni aconsejó ayer “dejar a un lado el favoritismo” del seleccionado argentino en el enfrentamiento con Australia.



El entrenador avisó que esperará hasta último momento para resolver la formación titular debido al poco tiempo de descanso respecto del pasado encuentro ante Polonia por la última fecha del grupo C.



Además, condicionó la disponibilidad del delantero Ángel Di María a su recuperación física y sembró dudas acerca de la “contractura” sufrida el miércoles ante los polacos. “Tienen información que yo no”, ironizó en conferencia de prensa sobre el diagnóstico de Fideo.



Argentina, bicampeón mundial, titular vigente de la Copa América y tercero en el ranking Fifa, se medirá ante Australia (38°), que avanzó de ronda por segunda vez en las seis copas del mundo que lleva disputadas.



Al enfrentar preguntas relacionadas a las diferencias entre un seleccionado y otro, Scaloni sugirió “dejar de lado los favoritismos y jugar el partido de fútbol porque, al final, son 11 contra 11 adentro de una cancha”.



“Si el rival es inferior hay que verlo, no estoy muy de acuerdo con eso. A mí no me sorprende la clasificación de Australia porque es un buen equipo, que hizo una muy buena eliminatoria y se quedó en la puerta de la clasificación directa al Mundial. No hay que confiarse”, alertó.



Australia llegó a Qatar 2022 luego de terminar tercero en su grupo de las Eliminatorias Asiáticas y superar dos repechajes ante Emiratos Árabes Unidos y Perú, dirigidos por los técnicos argentinos Rodolfo Arruabarrena y Ricardo Gareca respectivamente, ambos en el mismo escenario donde se jugará el partido de este sábado: el estadio Ahmad bin Ali.



“Tiene buenos jugadores y es un equipo, lo que implica que siempre sea difícil. Me refiero a que es un conjunto de jugadores que sabe lo que quiere y eso implica un grado de dificultad”, explicó.



Scaloni avisó que la Argentina presentará “un planteo similar, con matices” en el aspecto defensivo para encarar el partido con los oceánicos.



“En ataque siempre intentamos hacer lo mismo, defensivamente podemos cambiar”, admitió.



El DT no dio precisiones sobre la formación, que confirmará recién hoy por el corto descanso del plantel. “Más o menos tenemos una idea de cómo vamos a jugar; tenemos todo el día de mañana (por hoy), que es fundamental”, explicó.



De Paul: “No hay excusas”

“Al partido lo imagino similar a Polonia, nos van a dar la pelota”, dijo De Paul. Foto: AP

Por su parte, el mediocampista Rodrigo De Paul minimizó ayer la falta de descanso entre el último partido de la fase grupos y la llave de octavos, al asegurar que no habrá “excusas” para enfrentar a Australia. “Tuvimos sólo jueves y hoy (por ayer) para descansar, es algo atípico, no sé por qué se dio así, pero nosotros estamos bien en lo físico. Estamos acostumbrados a jugar seguido. Mañana (por hoy) no hay excusas”, aseveró en conferencia de prensa.



Argentina enfrentó a Polonia el pasado miércoles y menos de 72 horas después deberá medirse con Australia en el estadio Ahmad bin Ali, lo que generó una protesta de su entrenador Lionel Scaloni, asegurada la clasificación.



Acerca de las características del rival, De Paul describió: “Es un equipo muy rápido, tiene jugadores veloces por afuera y marcadores centrales altos, entonces será importante no hacer faltas cerca del área. La salida de contra es una carta muy importante que tienen, por lo que habrá que estar atentos para no quedar mal parados. Será importante marcar mientras ataquemos...es un partido que se prepara más en ese aspecto”.

Técnico de Australia: “Nos encanta ser la Cenicienta”

Graham Arnold, el técnico de Australia, tiene un buen recuerdo de un match ante Argentina: derrotó 2 a 0 a la Selección que dirigía Fernando Batista en los Juegos Olímpicos de Tokio disputados en 2021. El entrenador se manifestó optimista tras saber que enfrentaría a la Albiceleste (“le vamos a ganar”). Pero por sus declaraciones de ayer parece ser más prudente.



“Siempre se ha dicho que somos la Cenicienta. Siempre en algún momento de la vida todos lo somos; nos encanta ser la Cenicienta”, dijo el técnico australiano.



“Estamos ilusionados de estar aquí. Hemos trabajado muy duro y para que nuestro país esté orgulloso de nosotros”, afirmó.



“Jugué con Maradona el Repechaje para el Mundial (1993). No esperábamos jugar con ellos porque habían perdido 5-0 y Maradona, en un principio, se había retirado, había engordado. La gente quería que volviera. Perdió mucho peso y volvió. Dio el pase al goleador (Balbo). Una de las mejores cosas que recuerdo como jugador es jugar con Maradona”, aseguró.



“Vamos a ser once contra once y será una batalla. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Estamos bien preparados tanto física como mentalmente”, avisoró.