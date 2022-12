Nada mejor para pasar el mal trago de la derrota ante Camerún

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:01hs.

Varios aficionados brasileños estuvuvieron cerca de atragantarse ayer con la inesperada derrota de su selección ante Camerún, en el cierre del grupo G del Mundial. Por suerte para ellos, la Verdeamarelha ya tenía el pasaje asegurado a los octavos de final y la derrota no causó mayores dolores emocionales ni estomacales.



Algunos, como este hombre que vivió el partido en el Fan Fest de Copacabana, en Río de Janeiro, celebró igualmente la clasificación de Brasil como primero de grupo con un plato muy particular: camarones con ajo y limón.



Con la caída, la Canarinha rompió una larga racha. Desde 1998 que no perdía un partido de fase de grupos del Mundial. El 23 de junio de ese año cayó 2-1 frente a Noruega. En total, estuvo 17 duelos sin conocer la derrota en primera fase.