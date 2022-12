Más de 26.000 estudiantes regresaron a las aulas después de la pandemia

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

Desde el segundo semestre del 2021 y hasta ahora volvieron a cursar -de manera presencial- 2.102 niños de nivel inicial, 13.485 de escuelas primarias y 10.896 de secundarias. Esto es un total de 26.483 alumnos que se revincularon efectivamente, con el sistema educativo, se trata de chicos que, durante el aislamiento, quedaron fuera de las aulas.



En este sentido, se trabajó con 400 escuelas secundarias, 998 escuelas primarias y 106 salas de nivel inicial. Este trabajo se da en el marco del programa Volvé a la Escuela, que tiene como objetivo que la población en edad de escolaridad que haya interrumpido -de manera total o parcial- su vínculo con la escuela pública, lo recupere, con el fin fortalecer los procesos de enseñanza para el cumplimiento de los trayectos obligatorios.



En 2020, cuando se decretó la modalidad virtual, cerca de 15.000 estudiantes primarios perdieron contacto con la escuela y una cantidad cercana se desvinculó de la educación media.



En este contexto, Rosana “Cielo” Linares, subsecretaria de Educación de la provincia, dialogó con El Territorio y explicó que “esto nace a partir de la pandemia y en un primer momento consiste en lo que fue el programa Acompañar, que significó la puesta a disposición de espacio pedagógicos extracurriculares. Así comenzaron los centros de apoyo pedagógico”.



A lo que agregó: “Con el Volvé a la Escuela les dimos mayor precisión a aquellas estrategias que sirven para que los chicos vuelvan a los establecimientos. A partir de ello realizamos actividades recreativas deportivas y artísticas que convoquen a los niños en los barrios y se allí se verifica si quienes asisten están o no en las escuelas, esto es lo que dio más resultado”.



En una de sus aristas el programa contempló el diseño e implementación de estrategias jurisdiccionales para la identificación de estudiantes que tuvieron bajo o nulo vínculo con el sistema educativo.



Se trata de la búsqueda territorial y domiciliaria individualizada, de la construcción y uso de bases de datos, y el trabajo con la comunidad y las familias, aseguró la funcionaria.



“Esta tarea en terreno es desempeñada por la figura del promotor socioeducativo, que funciona como articulador territorial, se encarga de ir a hablar con las familias y consultar a qué escuela iba el niño, cuando dejó de asistir y hace las tareas para inscribirlo nuevamente”.



“Nos dimos cuenta de que sumando otros actores es más posible resguardar que los estudiantes permanezcan en las escuelas. Nos pasó que en marzo se revincularon cerca de 12 mil alumnos de secundaria, para julio la mitad ya estaba afuera de vuelta o no habían calificado el primer trimestre”.



Acompañamiento pedagógico

El programa tiene un plan de trabajo vinculado con el desarrollo de tres ejes que son, en muchos aspectos, paralelos y simultáneos: identificación y búsqueda de estudiantes; revinculación, reingreso y permanencia de los estudiantes; e institucionalización de aprendizajes, destacó Linares.



“El educador comunitario, funciona en horarios y espacios cómodos para que los niños puedan completar tareas de la escuela. Hay centros en los que con voluntariado docente se dan tutorías diferenciadas por áreas de conocimiento”, agregó.



Para trabajar en el refuerzo de los contenidos, a los fines de que los niños no se atrasen en las currículas establecidas, este año se expandieron los centros de apoyo pedagógico a 114. Entre julio y noviembre, se agregaron 24 nuevos espacios.



Estos lugares funcionan en articulación con los municipios de toda la provincia y están distribuidos en 77 localidades.



En estos espacios trabajaron más de 500 docentes voluntarios de todas las localidades provinciales, quienes recibieron certificados, reconocimiento y valoración docente por su participación.

De la virtualidad a las clases en las aulas

En el 2020, las clases se desarrollaron de manera virtual y los contenidos fueron brindados a través de la Plataforma Guacurarí como mediadora de aprendizaje. En septiembre del 2021, luego de la 111 asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) se dispone la vuelta a la presencialidad plena educativa con el cuidado de la población. De esta manera se dio fin a la bimodalidad que marcaría el primer semestre del ciclo lectivo 2021. En este marco, se decidió desplegar una operatoria para buscar a los estudiantes que, por problemas de adecuación con la virtualidad -durante 1 año y 7 meses del calendario escolar- habían perdido contacto con las escuelas. En este sentido, se resolvió, a través de la Resolución del CFE N° 404/21, aprobar el Fondo Federal Volvé a la Escuela por 5mil millones de pesos, con el objetivo de buscar, uno por uno, a todos los alumnos que hayan visto interrumpido su proceso educativo.

En cifras

13.485 Estudiantes volvieron a tener contacto con las escuelas primarias entre el segundo semestre del 2021 y noviembre de este año.

Revinculación educativa a nivel nacional desde el 2021

El programa Volvé a la Escuela se constituyó en un plan federal que nació de la urgencia y necesidad de que los menores del país no pierdan la escolaridad y esto se transforme en un déficit en su futuro.



A nivel nacional participan más de 11.998 escuelas, es decir, el 30,76% de los establecimientos de todo el país.



Según la última estadística de principios de este año, se habían revinculado más de 402.181 estudiantes a lo largo y a lo ancho de la Argentina.



También cuenta con 505 sedes no escolares y un total de 35.578 profesionales contratados bajo los perfiles de docente comunitario -encargado de las clases de apoyo- y promotores socioeducativos -quienes buscan a los chicos en sus barrios para llevarlos a las escuelas-.



Por nivel educativo, en lo que hace al nivel inicial se trabaja en 20 jurisdicciones y con unas 2.017 escuelas participantes; en educación primaria participan todas las provincias y hay 4.734; y en secundaria son 5.247 las escuelas participantes.



Según informó la cartera de Educación nacional, al momento de aplicación del programa, en septiembre del 2021, la mayoría de los 1.800.000 de alumnos que necesitaban reafirmar su presencia en la escuela pertenecía al nivel medio.



De ese total, el 54% pertenecía al nivel secundario (1.014.414 adolescentes y jóvenes); el 40%, al nivel primario (751.446 niños/as); y el 6%, al nivel inicial (104.746 niños).



Así, se articularon acciones destinadas a garantizar la continuidad de las trayectorias escolares, con énfasis en los estudiantes del nivel secundario.



También se hizo hincapié en los jóvenes destinatarios de las becas Progresar entre 16 y 17 años.