Uruguay, condenado por su falta de efectividad

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:05hs.

El seleccionado de Uruguay derrotó ayer a Ghana por 2-0 pero no le alcanzó para clasificar a los octavos de final del Mundial al quedar por debajo de Corea del Sur, en el grupo H, por tener menos goles a favor.



Giorgian De Arrascaeta marcó los dos primeros goles de Uruguay en la Copa del Mundo a los 26 y 32 minutos del primer tiempo, pero no fueron suficientes.



Corea del Sur venció al líder Portugal por 2-1 sobre el final en el otro partido (ver Los asiáticos...) y la Celeste terminó en el tercer lugar del grupo H con los mismos cuatro puntos que los asiáticos e igual diferencia de gol pero el criterio de desempate fueron los cuatro tantos a favor contra los dos de los sudamericanos.



Ghana sufrió de nuevo la maldición de los penales contra Uruguay como hace 12 años en Sudáfrica 2010, terminó último en la zona y se fue en primera ronda en su regreso a la competencia luego de ausentarse en Rusia 2018.



El arquero Sergio Rochet le atajó un penal clave al capitán André Ayew a los 21’ del primer tiempo que pudo haber cambiado la historia.



En el último Mundial de la generación de los históricos Diego Godín, Fernando Muslera, Martínez Cáceres, Edinson Cavani y Luis Suárez terminó condenado por su ineficacia en las primeros dos partidos.



Las lágrimas del Pistolero en el banco de suplentes resumieron la decepción de todos los uruguayos que viajaron de a miles hasta Qatar y sufrieron con la eliminación en el estadio Al Janoub.



Los protagonistas del tercer puesto en Sudáfrica 2010 y del título de la Copa América de 2011 en Argentina sintieron el sabor amargo de la despedida en primera fase, algo que no le pasaba a la Celeste desde Corea y Japón 2002.



Alonso le apuntó a la Fifa

El técnico charrúa, Diego Alonso, declaró luego del encuentro entre la tristeza y la bronca. “Más muestras que lo que se vio en la cancha no tengo por qué dar una opinión. Es clarísimo lo que pasó. Dimos todo lo que teníamos que dar. El equipo hizo todo lo que tenía que hacer para estar en la siguiente fase. Desde lo futbolístico, anímico, juego, goles y situaciones creadas, inclusive las que nos quitaron. Es fútbol, nos vamos para casa con un mal sabor”, explicó.



“La autocrítica es no haber podido hacer algún punto más en los partidos anteriores, no haber ganado. Igualmente la Fifa nos dijo que el gol de Portugal no era penal. Hay evidencia de lo que ha sucedido. En este momento poner excusas... ya está. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer”. cerró.