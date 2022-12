Agenda cotidiana

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:00hs.

Música



Luismi. Jano Canavesi despliega su tributo a Luis Miguel hoy a las 22.30 en el Casino Club Posadas con entrada gratuita. Lo seguirá DJ Gustavo Duarte.



Boom boom. Columna vertebral del “hardcore feliz”, Boom Boom Kid, el ex Fun People regresa a Posadas mañana, a las 15 en La Bionda junto a Los Rotten y Ninguno.



Rock. Cabezones se presentará en Posadas el 17 de diciembre. Será en La Bionda (Mitre 2470)junto a los locales Mostro y Estado Vegetativo. Entradas en La Bionda y That Metal Shop.





Muestras



Talleres. Este jueves a las 17 en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento, se realizará la inauguración de “El Taller”, la muestra de las obras realizadas en los talleres de Pintura y Escultura del Centro de Arte, y de Cerámica y Mosaiquismo de Artes del Fuego. Además, se presentará “Transformaciones”, exposición de obras de los alumnos del Profesorado de Artes Visuales del Instituto Montoya.



Malvinas. A 40 años de la Guerra de Malvinas, la Agencia de Noticias Télam sacó a la luz materiales inéditos de su archivo, generando un documental y una muestra fotográfica que se despliega en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento. Acompañan 12 portadas de la época pertenecientes al archivo histórico de la Biblioteca Clotilde González de Fernández del Museo Regional Aníbal Cambas y más.



Mathot. Oxigeno II y Sinopsis II, de Alberto Mathot, se exponen en ambas plantas del museo Provincial de Bellas Artes Juan Yaparí. La visita se puede hacer de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 15 a 21.



Cambas. El Museo Cambas (Alberdi 600, Parque Paraguayo) expone hasta el 6 de diciembre La tradición gauchesca, por Molina Campos y Zavattaro, una muestra con láminas de obras de los artistas. Entrada gratuita.





Teatro



Mujeres. Todos los jueves a las 21.30 en el Cidade (Belgrano y General Paz) Los micros de la B, dirigida por Marilyn Melo Fajardo. Entradas al 376 5-055592.



Clowns. El viernes Fiesta de la Resistencia Clowndekuera, una noche de teatro y música de Resistencia en la Murga de la Estación. Desde las 19 hasta la medianoche en Pedro Méndez 2260.



Comedia. Diez minutos antes del beso, de Alberto Rojas Apel, se presentará hoy y el 16 a las 21, en Espacio Base (Rademacher 5324). Dos personas buscando tácticas y estrategias para lograr lo que tanto desean: el beso. Una invitación a reirnos de las ocurrencias en una cita.Reservas al 3765 130101.



Humor. Ciclo de obras de teatro de comedia e intervenciones humorísticas locales hasta el 9 de diciembre con distintas sedes en Posadas y otros puntos.Más info en @mboyere.de.humor.



Un Encanto. La magia del mundo de Disney, con su particular ‘Encanto’, llega a Posadas de la mano del grupo de artistas de Cricri Producciones. Será el martes, con dos funciones -a las 19.30 y las 21- , en el auditorio de la Fundación Grillos (Comandante Miño 2418).





Eventos



Infancias. La Giranda propone distintas actividades para primeras infancias. Talleres lúdico musicales para despedir el año lunes 5 y miércoles 7 de diciembre a las 18, en ArteUno. Además concierto “SubiBaja, un viaje en canciones” el domingo 18 a las 19 en Biblioteca Popular Posadas. Más info en @girandamusica.



Litoral. La 53ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral se vive a pleno en el mítico Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Esta noche: María Ofelia, Rulo Grabovieski, Los Núñez, Lira Verá, Los Alonsitos y Sergio Galleguillo entre otros tantos destacados para vivir una fiesta de la cultura, en comunidad.



Cascanueces. El Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, la Orquesta de Cámara y la Academia de Ballet de Moscú presentan El Cascanueces. Las funciones serán los días 3, 8, 9 y 10 de diciembre, a las 20, y los domingos 4 y 11, a las 19. La entrada consistirá en un juguete (nuevo o en buen estado) que irá a la Clínica del Juguete para su posterior donación.



Fomento. Se lanzó la convocatoria para el Fomento a las Industrias Culturales Misioneras -FIC 2022-. El programa entregará $120 millones a 100 trabajadores de la cultura de Misiones. Inscripción del 5 al 11 de diciembre. Para participar se debe completar el formulario online en cultura.misiones.gob.ar.



Navidad. La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, se desarrollará, los días 8, 9, 10, 11, 17 y 18 de diciembre 2022 en el Parque Temático de Leandro N Alem, ubicado en la Av. Libertador 598. Estarán Destino San Javier y Mario Bofill con entrada gratuita el jueves 8 y viernes 9 respectivamente, además Los Alonsitos, Lucas Sugo, Los Núñez, Cristian y la Ruta y muchos más.



Oberá. Del 8 al 11 de diciembre el Parque de las Naciones de Oberá se viste de Navidad con distintas actividades, shows, platos típicos y hasta Concurso Provincial de Pan Dulce Navideño que tiene inscripciones hasta el 7 de diciembre en la Federación de Colectividades de Oberá, al 03755 404844 o por correo federacioncolectividades@gmail.com.



Capioví. La Navidad en Capioví tendrá nueve noches de veladas, que incluirán actividades especiales el domingo 25 de diciembre y domingo 1 de enero. Espectáculos al aire libre, números musicales, feria de emprendedores, decoración temática y otras tantas propuestas para celebrar las fiestas de fin de año.