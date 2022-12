Territorio fun

sábado 03 de diciembre de 2022 | 1:00hs.

Las más pedidas

Monotonía - Ozuna;Shakira Despechá - Rosalía La bachata - Manuel Turizo Perfecta - Rusherking; Dread Mar I Quevedo: Bzrp music sessions Vol. 52 - Bizarrap; Quevedo El último beso - Tiago PZK, Tini 506 - Juanes; Morat Junio - Maluma Music for a sushi restaurant - Harry Styles Hood - Tiago PZK; Trueno

Valeria Almeida y Johanna Warchol.

Bren D’Ambrosio y Alejandra Glinka.

Evelyn Rodríguez y Lautaro Traid.

Sinthia Zajaczkowski, Sergio Ratanchuk y Martín Ratanchuk.

Bailar al ritmo de Los locos Addams

En los últimos días se estrenó en la plataforma de Netflix “Merlina” la serie que se convirtió en el título más visto, superando a “Stranger Thinks”. La historia de Merlina Addams vuelve a las pantallas, pero en una nueva versión, donde el personaje de la famosa tira “Locos Addams” es adolescente y estudia en la academia “Nunca más”. La protagonista se caracteriza por ser malhumorada y sarcástica. El papel encarnado por la actriz Jenna Ortega generó rápidamente un gran fanatismo entre los espectadores; tanta es la admiración que en la plataforma de Tik Tok son miles los usuarios que imitan los pasos de baile que Merlina despliega en una de las escenas de la serie. Si bien se estrenó como mini serie de ocho capítulos, hay expectativa por una nueva temporada.

Pokémon Scarlet & Violet presentan las actualizaciones 1.1.0

El estreno de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet no fue el esperado por los fans y recibió críticas debido a graves fallas de desempeño.



Esta situación hizo que Nintendo, The Pokémon Company y Game Freak den un giro de timón con el fin de salvar las anteriores fallas y contentar a los gamers con el estreno de una actualización que podría ser el mejor Pokémon en años.



El jueves pasado debutó la versión 1.1.0 para Pokémon Scarlet & Violet. Esta actualización agrega novedades tales como la Temporada 1 del modo Ranked Battles.



No obstante, lo que más llamó la atención es que todo indica que Nintendo aseguró que tomará en serio la retroalimentación de los jugadores. Por ello, la actualización añadió correcciones. Hay quienes dicen que se mejoraron aspectos gráficos y que el juego es más fluido.