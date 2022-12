Rusia rechazó las condiciones de Biden para hablar sobre Ucrania

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:02hs.

El Kremlin rechazó ayer las condiciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso para dialogar con el mandatario ruso, Vladimir Putin, sobre Ucrania, e insistió en que Moscú continuará con la ofensiva en el país europeo que ya lleva más de 40 semanas.



“¿Qué fue lo que dijo Biden en realidad? Dijo que las negociaciones solamente son posibles después de que Putin abandone Ucrania”, señaló el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa, al argumentar que “evidentemente” Moscú no está dispuesto a aceptar las condiciones.



El jueves, durante la visita de Estado a Washington del presidente francés, Emmanuel Macron, Biden dijo que aunque por el momento no tiene planes para ello, no descarta hablar con su par ruso, siempre y cuando demuestre que quiere poner fin a la guerra en Ucrania.



Esa eventual charla, aclaró, se desarrollaría en consultas con los aliados de la Otan.



Esta propuesta supone un giro en la postura de la Casa Blanca, que antes de la cumbre del G20 de noviembre pasado en Indonesia había anticipado que “no había intenciones” de organizar una reunión entre ambos mandatarios.



Sin embargo, el rechazo de Moscú fue tajante. “La operación militar especial va a continuar”, dijo Peskov.



El propio Putin se refirió ayer al desarrollo del conflicto y afirmó que los ataques masivos de Rusia contra infraestructuras energéticas ucranianas son “necesarios e inevitables”, a la vez que criticó la postura “destructiva” de Occidente de apoyar a Kiev.



En una conversación telefónica con el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, el líder ruso subrayó que las fuerzas armadas rusas “evitaron durante mucho tiempo ataques con misiles de alta precisión contra ciertos objetivos en Ucrania, pero tales medidas se volvieron necesarias e inevitables ante los ataques provocadores de Kiev”, según un comunicado difundido por el Kremlin.



Scholz, por su parte, condenó los ataques aéreos rusos contra infraestructuras civiles y energéticas en Ucrania, que dejaron varias veces sin energía a las principales ciudades del país a las puertas del invierno boreal, y subrayó la determinación de Alemania de apoyar a Kiev para garantizar su capacidad de defensa contra la agresión rusa.

Paquetes con ojos de animales

A nueve meses del inicio de la invasión rusa, el conflicto ucraniano se extiende también fuera de las fronteras del país, luego de que embajadas ucranianas en varios países europeos denunciaran ayer la recepción de “paquetes ensangrentados” con partes del cuerpo de animales, principalmente ojos. La cancillería ucraniana señaló que este tipo de paquetes fueron recibidos en las sedes diplomáticas de Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia e Italia, y que otros paquetes sospechosos fueron enviados a los consulados en Polonia, República Checa e Italia. “Los paquetes en sí mismos estaban mojados con un líquido de olor característico y tenían un cierto hedor. Estamos estudiando el significado de estos mensajes”, informó Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano.