Cuñá Pirú: por primera vez avistan al zorro gris pampeano

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

A través de una publicación científica en la revista Nótulas Faunísticas, la Fundación Red Yaguareté confirmó la presencia del zorro gris pampeano (Lycalopex gymnocercus) en el valle del Cuñá Pirú, animal al que hasta ahora no se lo tenía registrado en la zona.



El avistaje del zorro se dio mediante registros en video captados con cámaras trampa con los cuales la ONG monitorea la presencia de yaguaretés en distintos puntos de la provincia.



“El primer video fue obtenido con fecha 29 de abril de 2021 con una cámara trampa instalada en un camino vecinal apuntando a un corral ganadero electrificado para prevenir depredaciones de Panthera onca (yaguareté) y Puma concolor (puma)”, explicaron desde la Red Yaguareté.



El otro registro fílmico se dio a la 1.36 del 2 de marzo pasado dentro del Parque Provincial Salto Encantado, en una estación de muestreo, sobre un camino vecinal de tierra que usan productores locales, guardaparques, ocasionales turistas y, a veces, pobladores guaraníes de comunidades cercanas.



El zorro gris pampeano es el mamífero terrestre nativo más ampliamente distribuido en Argentina. Se lo encuentra, con la excepción de los altos Andes y zonas boscosas densas, desde Salta y Jujuy hasta el Estrecho de Magallanes. Fue, además, introducido en Tierra del Fuego e incluso en las Islas Malvinas. Fuera del país vive en el sur y este de Bolivia, oeste de Paraguay, Uruguay, sudeste de Brasil y Chile.



En Misiones la especie fue señalada en forma fehaciente por distintos autores que lo anotan para los departamentos Capital y Candelaria, siempre al Sur de la provincia, ocupando la ecorregión de Campos y Malezales, pero nunca en zonas densamente selváticas como esta.



“Para el área del valle del arroyo Cuña Pirú, en nuestros relevamientos previos registramos regularmente al zorro de monte, único cánido que mencionan los guardaparques y en alguna oportunidad al escaso zorro pitoco, pero nunca antes a la especie que ahora comunicamos”, detallaron desde la Red Yaguareté.



“Nuestros registros permitirían inferir que serían los primeros ejemplares de zorro pampeano en una incipiente expansión desde zonas más australes de la provincia, muy probablemente favorecidos por el establecimiento de potreros ganaderos que crean ambientes más propicios a sus requerimientos de hábitat”, explicó a El Territorio Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté.



Consultado sobre si la presencia del cánido, que se alimenta de pequeños mamíferos, aves, insectos, frutos, armadillos, zorrillos y lagartijas, puede representar riesgo para especies autóctonas, señaló: “No sabemos, ya que es la primera vez que los registramos. Habrá que ver qué pasa, si aumenta la población, y de ser así, si eso tiene algún tipo de impacto en otras especies. Por ahora no hay ninguna evidencia de que eso esté ocurriendo. La liebre europea hace años que llegó a la zona desde el Sur y cada vez se la registra más. Eso es consecuencia del reemplazo de la selva por pastizales. Con muchas especies de aves ocurre lo mismo: al encontrar ambiente propicio, se expanden. Estos zorros no habitan normalmente en áreas de selva, sino de pastizales o bosques, que son menos densos”.