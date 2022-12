Récord de donantes de médula en el país: cinco de ellos son misioneros

sábado 03 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Argentina está cerrando un año positivo en lo que respecta a la donación de médula ósea y es que en lo que va del año se concretaron 91 procesos de donación de donantes argentinos. Se trata de una cifra récord de donantes locales en un mismo año, desde la creación del Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), en 2003. De esta forma, se superaron los 74 procesos alcanzados en 2021. Estos procedimientos se llevaron a cabo con la intervención del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



En lo que respecta a Misiones dentro de estas estadísticas, fueron 25 los donantes preseleccionados, pero cinco de ellos completaron el proceso. Según explicó Romina Han, referente del Programa de Médula Ósea de la provincia, fueron para un paciente argentino, para dos de Estados Unidos y otros dos para España, incluido un pediátrico.



En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, la profesional señaló que este récord se debe a que “las personas están tomando cada vez más conciencia y cuando visitan los bancos de sangre piden muchas veces inscribirse ellos mismos”.



Y agregó: “Está bueno porque esto es cuando un paciente no tiene otra chance de vida que recibir el trasplante, es poder darle la oportunidad a alguien de sanarse”.



Sobre las 91 donaciones concretadas, se desglosa que 37 fueron destinados para trasplante de receptores argentinos y 54 para extranjeros residentes en Estados Unidos (21), Francia (7), España (6), Italia (4), Brasil (3), Uruguay (2), Portugal (2), Chile (2), Reino Unido (2), Alemania, Australia, Canadá, Suiza y Grecia.



Han además comentó que para inscribirse como donante de médula ósea la persona tiene que “vivir la experiencia de donar sangre”. Asimismo, tiene que tener entre 18 y 40 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.



Se puede acercar a cualquier banco de sangre habilitado para la inscripción de médula, en el caso de Misiones se pueden acercar al Banco de Sangre del Parque de la Salud en Posadas y a los hospitales Samic de Eldorado y Oberá, aunque también se pueden inscribir en cualquiera de los operativos de colecta de sangre en los municipios.



“En el momento de donar sangre se firma un consentimiento y se saca un tubo de muestra en el cual se va a chequear el perfil genético de la persona que se incluye en una base de datos mundial. Entonces cuando hay un paciente que está necesitando un trasplante y no tiene un donante familiar compatible, se pide la búsqueda a este registro”, detalló.



Sobre las patologías que se pueden ayudar con la donación de médula ósea se encuentran las enfermedades oncohematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfomas y mielomas. Han comentó que por contrapartida en la Argentina este año se hicieron 1.200 trasplantes, siendo 21 los misioneros que lo recibieron.



La referente del programa en Misiones dijo que para aquellos que quieran ser donantes pueden hacerlo a través de dos procesos: “Uno es como donar sangre, pero por un proceso que se llama por aféresis, que es conectado a una máquina que se la programa para que sólo capte las células de la médula ósea y salgan a las venas. Para eso el donante tiene que recibir unas vacunas unos días previos a la donación que son estimulantes de las células y que hacen que las células salgan de adentro de la médula.



“El otro método es por punción directa de la médula en quirófano bajo anestesia. El donante lo que sufre son pinchazos pero los testimonios de quienes lo hacen dicen que están conformes y felices de poder ayudar a alguien”, dijo.



Vale destacar que, desde que el 1 de abril de 2003 el Ministerio de Salud de la Nación pusiera en funcionamiento el Registro Nacional de CPH en el ámbito del Incucai, el sistema de salud garantiza que todo paciente argentino con indicación de trasplante pueda ser tratado en el país sin necesidad de viajar al exterior.



A partir de esa fecha se posibilitó que 1.492 pacientes argentinos que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedan a un trasplante de médula ósea con donantes provenientes de los registros. En este período, el Registro Argentino aportó 431 donantes de médula ósea, 231 para pacientes argentinos y 200 para pacientes del extranjero.



El Registro Nacional de CPH tiene más de 300 mil donantes inscriptos, 12 mil en Misiones y forma parte de la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA) la cual agrupa registros de más de 63 países y cuenta con más de 41 millones de donantes registrados de todo el mundo.